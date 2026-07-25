Omer riuscirà a dimostrare a Suzan che Harika si è ferita da sola per incolparlo nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia.

Le anticipazioni tv rivelano che grazie al telefono di Tolga, Omer avrà lo screenshot della chat in cui Harika ammette di essersi rotta il vaso in testa. Quando Suzan leggerà tutto sarà mortificata e chiederà scusa a Omer. Harika, invece, ammetterà le sue colpe e la sua gelosia.

Tolga espulso in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che per Harika arriverà il momento della verità.

Pur di liberarsi di Omer, Harika si è rotta un vaso in testa e lo ha incolpato. Nelle prossime puntate questo avrà gravissime conseguenze: il ragazzo perderà la fiducia della madre appena ritrovata e rischierà anche l'espulsione dalla scuola. Harika continuerà a farla franca, ma per quanto tempo? Non ci vorrà molto, perché la verità arriverà tra pochi giorni e ad incastrare la ragazza sarà una sua chat con Tolga. Quest'ultimo condividerà con Harika le rispettive malefatte, ma quando si avvicinerà per un approccio, lei lo scanserà destando la sua ira. Tolga, furioso per il rifiuto, ricorderà ad Harika che le chat sul suo telefono la incastrerebbero per ciò che ha fatto a Omer.

La verità su Harika e le scuse di Suzan

Nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia, Harika andrà da Doruk e denuncerà Tolga per aver calunniato Asiye e Aybike. Prima di dire il suo nome, però, la ragazza chiederà in cambio il telefono di Tolga. Doruk accetterà e quando andrà ad affrontare il bullo per lui sarà un gioco da ragazzi rubargli il telefono. Tolga sarà espulso dalla scuola e deriso da tutti, mentre Harika sarà tranquilla perché di lì a poco Oğulcan le porterà il telefono. Il ragazzo sarà curioso di guardare il contenuto del dispositivo e leggerà la chat in cui Harika ammette di essersi ferita da sola. Prima di consegnare il telefono Oğulcan salverà la foto sul suo dispositivo.

Harika lo abbraccerà e gli dirà persino che lo ama, pur di ottenere il suo silenzio. Oğulcan, innamorato, non dirà nulla a nessuno ma Omer vedrà per caso quella foto e sarà furioso con lui. Con il telefono e lo screenshot, Omer andrà da Suzan e le dimostrerà di non aver mai fatto del male a sua figlia. La donna, in lacrime, gli chiederà perdono, mentre Harika ammetterà le sue colpe e le giustificherà con la gelosia.