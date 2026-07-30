Omer regalerà una grossa spesa a Suzan e pagherà la retta scolastica ad Harika nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia: la generosità spingerà il ragazzo ad aiutare sua sorella nonostante l'affetto non ricambiato.

Le anticipazioni tv rivelano che Omer userà parte dei soldi ricevuti da Kadir per aiutare sua madre e sua sorella. Suzan, infatti, non potrà pagare il college a Harika che rischierà il suo posto nella scuola.

Una splendida sorpresa in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Kadir riceverà una borsa piena di soldi.

Il dono, l'eredità di un amico conosciuto in carcere, cambierà la vita al ragazzo e ai suoi fratelli che potranno finalmente fare progetti. Kadir e gli altri condivideranno la gioia con gli zii e la prima cosa che faranno sarà pagare delle costose cure per Orhan che ha perso l'uso delle gambe per salvare la vita a Doruk. Ci sarà spazio per tutti: Emel riceverà una bicicletta e Asiye e Omer avranno una somma di denaro da spendere a loro piacimento. Il pranzo e la cena non saranno più un problema per i quattro fratelli che si concederanno un ristorante e tanti sfizi. Seguendo i consigli di Sengul, Kadir deciderà di comprare un bar in cui potrà lavorare tutta la famiglia e avvierà le pratiche con il venditore.

Omer non dimenticherà le condizioni di Suzan e Harika

Nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia, tutto sembrerà finalmente girare per il verso giusto nella vita degli Eren, mentre Suzan e Harika se la passeranno molto male. La donna lavorerà come commessa, ma i soldi non basteranno per pagare la seconda rata del college. Omer avrà a cuore la felicità di tutti e dimostrerà di non serbare rancore neanche per sua sorella. Il ragazzo, dispiaciuto per le condizioni in cui vive Suzan, farà una grossa spesa e la lascerà davanti alla porta della casa che ha affittato da poco nel quartiere. Mentre sarà lì, Omer sentirà Harika discutere con sua madre per la retta scolastica. Quando tornerà a casa ne parlerà con Kadir e prenderà una decisione importantissima.

Sarà Omer a pagare la rata, ma raccomanderà al segretario di non dire nulla ad Harika che non avrebbe mai accettato il suo aiuto. Ancora una volta Omer e Kadir avranno modo di dimostrare che hanno un cuore grande.