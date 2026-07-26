Tolga sostituirà l'arma di scena con una vera nella recita scolastica delle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia: in questo modo organizzerà l'omicidio di Doruk, quando Omer premerà il grilletto sul palco.

Le anticipazioni tv rivelano che Tolga non perdonerà l'espulsione dalla scuola e per questo studierà un piano diabolico. Berk proverà a fermarlo, ma non ci riuscirà.

Il piano diabolico di Tolga in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Tolga si rivelerà spietato nelle prossime puntate. Il bullo della scuola continuerà a divertirsi alle spalle dei compagni e i suoi scherzi saranno sempre più pesanti.

Tolga arriverà a spacciare Asiye e Aybike per due escort, per poi deriderle nelle chat. Questa volta, però, andrà molto male per il ragazzo che sarà finalmente incastrato e punito. Tolga sarà espulso dalla scuola e suo padre lo schiaffeggerà davanti a tutti i compagni. Per lui sarà un affronto difficile da dimenticare e la vendetta che giurerà a Doruk, colpevole di averlo incastrato, sarà senza precedenti. Per diversi giorni Tolga penserà a come far pagare a Doruk e gli altri la sua espulsione e presto arriverà un'idea che cambierà per sempre le vite dei protagonisti. Berk rivelerà al suo amico che alla recita scolastica sarà sostituito da Omer. "Sarà lui a sparare contro Doruk nella scena finale", dirà il ragazzo, inconsapevole di avergli dato un'idea diabolica.

La corsa contro il tempo di Berk e Orhan

Nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia, Tolga aspetterà il giorno della recita scolastica per mettere in atto il suo piano. Il ragazzo si introdurrà nella scuola poco prima dell'evento e andrà a sostituire la pistola di scena con una vera arma. Lo scopo sarà portare Omer a premere il grilletto contro Doruk, togliendogli la vita all'ultimo atto. Quando Berk scoprirà tutto questo proverà a fermare Tolga, ma non ce la farà. Il bullo chiuderà Berk nello stanzino dopo averlo colpito e andrà via, aspettando che il suo piano vada in porto. Orhan si accorgerà della presenza di Berk dopo diverse ore e riuscirà a liberarlo, ma non avrà il tempo di soccorrerlo.

Il ragazzo, infatti, gli rivelerà cosa sta per accadere e Orhan correrà sul palco per impedire l'omicidio. Purtroppo finirà in tragedia: Doruk non perderà la vita perché Orhan gli farà da scudo, ma il padre di Oğulcan sarà raggiunto dal proiettile.