Akif sarà arrestato nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia e ad incastrarlo sarà Erhan, il suo braccio destro.

Le anticipazioni tv rivelano che Erhan fingerà di aver trovato il ricattatore e manderà Akif all'indirizzo di un ex pm. L'imprenditore picchierà il malcapitato e lo minaccerà e quando capirà con chi ha a che fare sarà troppo tardi. L'ex pm lo farà arrestare subito, ma la punizione durerà poco.

I ricatti di Erhan in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia spiegano che Akif si troverà presto nei guai.

L'uomo, infatti, continuerà a trattare con sufficienza il suo collaboratore, Erhan sottovalutando le conseguenze del suo comportamento. Il braccio destro di Akif, dopo l'ennesima umiliazione da parte del suo capo, darà il via alla sua vendetta. Lo scopo di Erhan sarà estorcere il più possibile denaro ad Akif, visto che gli nega da mesi ciò che gli ha promesso. La prima mossa dell'uomo sarà inviare via mail e in forma anonima a Doruk il video di Akif che litiga con Veli. Il ragazzo vedrà tutto quando sarà al pollaio e sarà sconvolto nel vedere suo padre litigare con il padre di Asiye in cantiere, ma non dirà nulla a nessuno. Doruk tornerà a casa ed esigerà spiegazioni da suo padre che però riuscirà a cavarsela.

Akif dirà a Doruk che il litigio fa parte di una vecchia questione risolta da mesi con Veli, ma qualcuno sta usando quel video per ricattarlo minacciando di accusarlo della morte dell'uomo. Doruk crederà a suo padre, anche perché il video sarà tagliato e non si vedrà la caduta dal terrazzo.

Akif dietro le sbarre ma per poco

Nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia, Erhan continuerà a ricattare Akif, minacciando di inviare la seconda parte del video. In cambio, il ricattatore chiederà una grossa somma di denaro, ma Akif farà di tutto per stanarlo. Il grande errore dell'imprenditore sarà fidarsi di Erhan e chiedere a lui di rintracciare il ricattatore misterioso. Nel giro di pochi giorni, Erhan andrà da Akif con un indirizzo, dicendogli che il tecnico è riuscito a risalire a quel domicilio grazie alla mail mandata a Doruk.

Akif non ci penserà un attimo, andrà a bussare a quella porta e picchierà l'uomo che gli aprirà, intimandogli di confessare immediatamente cosa vuole da lui. Dall'altra parte, però, Akif troverà un ex pm che lo farà subito arrestare. L'imprenditore finirà in carcere, anche se durerà molto poco. L'avvocato, infatti, riuscirà a liberarlo spiegando che Akif era così arrabbiato per delle lettere arrivate a sua moglie.