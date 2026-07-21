Doruk riceverà il video di Akif che picchia e punta l'arma contro Veli nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia: il ragazzo sarà sconvolto e non dirà nulla ad Asiye.

Le anticipazioni tv rivelano che Doruk correrà da suo padre a chiedergli spiegazioni. Quando Akif vedrà che il video è tagliato prima dell'omicidio, però, gli spiegherà che qualcuno vuole incastrarlo con un vecchio litigio di anni prima che aveva risolto con Veli.

Ehran stanco dei soprusi di Akif in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Akif dimostrerà di non avere scrupoli.

Dopo aver usato Erhan per mandare alla rovina Suzan che si ritroverà senza soldi e casa, non avrà per lui nessuna gratitudine. Quando Akif toglierà alla sua ex amante tutti i suoi beni, Erhan chiederà al suo capo una somma di denaro, utile per la nascita di suo figlio. L'imprenditore, però, spiegherà al collaboratore che non gli darà neanche un soldo perché potrebbe destare sospetti, visto che ha finto di essere in difficoltà con la società. Il modo in cui Akif liquiderà Erhan farà perdere la pazienza al fedele braccio destro che non e potrà più di essere maltrattato. Ehran userà la sua arma per ottenere il denaro che gli spetta e farà tremare Akif: prenderà il video in cui l'imprenditore uccide Veli e lo manderà a Doruk, per posta elettronica.

Il giovane Atakul si troverà al pollaio con Asiye per studiare con lei, quando aprirà il suo portatile e leggerà la posta. Doruk cambierà faccia quando vedrà le immagini di Akif che picchia e punta l'arma contro Veli sull'orlo del terrazzo, in cantiere.

Akif riuscirà a farla franca con Doruk

Nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia, Doruk sarà sconvolto dal video di suo padre e Veli e con una scusa lascerà il pollaio senza dire nulla a Asiye. Il ragazzo affronterà subito suo padre e gli chiederà cosa sia successo con il padre della sua fidanzata. Akif tremerà, ma quando vedrà che il video è tagliato proprio prima della spinta nel vuoto, inventerà una scusa a cui Doruk crederà. L'imprenditore spiegherà che c'erano stati dei diverbi con Kenan molto tempo fa, ma poi lui ha mediato con Veli e tutto si è risolto.

Per essere più credibile, Akif spiegherà a Doruk che qualcuno sta usando quel vecchio video per ricattarlo, facendolo figurare come un fatto accaduto prima della morte di Veli. Il, ragazzo sarà molto dispiaciuto per suo padre, ignaro di essere di fronte a un assassino.