La piccola Emel brucerà 20mila dollari che Akif darà a Omer per corromperlo nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia.

Le anticipazioni tv rivelano che tra Kadir e Omer ci sarà un duro scontro e la bambina non sopporterà di vederli litigare. Pur di farli smettere, la bambina distruggerà il denaro, al centro della discordia tra fratelli.

Orhan in gravi condizioni a Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Orhan finirà in ospedale in gravi condizioni. Lo zio sarà picchiato per strada con Kadir e Omer da un gruppo di amici di Berk, deciso a vendicarsi per un'umiliazione subita a scuola.

Il gruppo di ragazzi sarà spietato e userà manganelli per colpire Kadir, lo zio e suo fratello. Orhan avrà un'emorragia interna che metterà a rischio la sua vita. Kadir non avrà intenzione di lasciare impuniti i colpevoli e per questo chiederà a Omer di denunciare Berk per il pestaggio. Il ragazzo sarà in seri guai e la polizia arriverà per lui a scuola. Il padre di Berk, molto influente, chiamerà subito Akif chiedendogli di risolvere il problema di suo figlio se non vuole problemi. Atakul andrà in ospedale e parlerà con Sengul che gli suggerirà di tentare di corrompere Omer, il più fragile dei fratelli.

Kadir e Omer l'uno contro l'altro

Nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia, Sengul caccerà i suoi nipoti dal pollaio e i ragazzi dormiranno per strada al freddo.

Quando Orhan starà meglio e apprenderà tutto, correrà a prendere i nipoti e li riporterà al pollaio. L'uomo intimerà a sua moglie di non trattare mai più male quei ragazzi. Akif, invece, ascolterà il consiglio di Sengul e passerà all'azione con Omer. Dopo aver convocato il ragazzo, gli darà 20mila dollari per ritirare la denuncia, prospettandogli una casa in affitto per lui e i fratelli. Il ragazzo esiterà, ma poi accetterà per avere una vita migliore. Berk, tornato in libertà, andrà subito a deridere i fratelli Eren: Kadir apprenderà così che Omer ha ritirato la denuncia. La rabbia sarà incontrollabile e i due fratelli arriveranno quasi alle mani. Omer rivendicherà il diritto a una vita migliore, mentre Kadir non rinuncerà al suo onore. Vedere i suoi fratelli l'uno contro l'altro farà piangere la piccola Emel che, attribuendo ai soldi la colpa di tutto, prenderà il denaro e lo brucerà nel fuoco sotto gli occhi disperati di Omer.