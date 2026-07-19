Harika e Suzan resteranno senza un soldo e senza casa nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia.

Le anticipazioni tv rivelano che il fallimento di Suzan sarà frutto del piano di Akif. Quest'ultimo riuscirà a impossessarsi di ogni bene della sua ex amante che si troverà a dover lasciare la sua casa. Harika e sua madre saranno ospiti di alcuni amici, ma per la ragazza sarà un grande trauma.

Inizierà un incubo per Suzan e Harika

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Akif inizierà la sua vendetta contro Suzan. La donna si ritroverà senza un soldo e senza un tetto e tutto avrà inizio con una carta di credito non accettata.

Facendo degli acquisti su internet, Suzan si renderà conto che la transazione è impossibile da eseguire e chiederà spiegazioni alla sua banca. L'impiegato le risponderà che il conto è bloccato e per questo la donna si precipiterà da Akif, certa che si tratti di un suo dispetto. L'imprenditore, a quel punto, dirà a Suzan che l'azienda sta avendo grossi problemi economici a causa di un investimento sbagliato di suo marito prima di morire. "Kenan ci ha lasciato un grosso debito", dirà Akif colpevolizzando Suzan, "E sei stata tu a firmare". A quel punto la donna farà mente locale e ricorderà di aver firmato dopo la morte di suo marito un documento per un investimento rischioso. "Abbiamo perso tutto", dirà Akif preoccupato, "Sto cercando una soluzione".

La soluzione, tuttavia, non arriverà mai perché tutto farà parte del suo piano di vendetta.

La dura vendetta di Akid contro Suzan

Nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia, a casa di Harika e Suzan arriveranno gli ufficiali giudiziari. Senza neanche dare il tempo di una spiegazione, gli uomini svuoteranno l'immobile e intimeranno a Suzan di lasciarlo al più presto al legittimo proprietario. "Siamo finiti", dirà la donna in lacrime a sua figlia. Quando Suzan andrà ad affrontare Akif, lui le dirà che adesso tutto ciò che apparteneva a lei è suo: la villa, le case estive e tutte le proprietà. "Ti avevo detto che mi sarei vendicato", dirà l'uomo beccandosi uno schiaffo. Harika e Suzan saranno senza casa e senza un soldo: andranno a stare da un'amica a cui nasconderanno le reali condizioni economiche.