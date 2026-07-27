Harika finirà nel pollaio nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia: lei e Suzan non avranno un riparo perché resteranno senza casa e finiranno i soldi per l'albergo.

Le anticipazioni tv rivelano che Harika si troverà nella stessa situazione dei ragazzi che derideva. Nel frattempo, Kadir si troverà in carcere e i suoi fratelli saranno in orfanotrofio. Il pollario, vuoto, accoglierà Harika e sua madre che non potranno fare a meno di pensare ai quattro fratelli.

La bancarotta di Suzan in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che per Harika il destino avrà in serbo un brutto scherzo.

Dopo aver deriso per mesi Asiye, Omer e Kadir, la ragazza si troverà esattamente nella loro situazione. Tutto avrà inizio quando Harika e Suzan perderanno all'improvviso la casa e i soldi. Dietro la bancarotta ci sarà Akif che in questo modo si vendicherà della sua ex amante. Suzan e sua figlia saranno ospitate da un'amica, Sibel, che non saprà nulla della reale situazione. Ad Harika non starà bene il soggiorno nella villa dell'amica, perché avrà da ridire sui bagni e sul letto, ma presto per lei arriverà un momento molto peggiore. Sibel, infatti, sorprenderà la ragazza rubare i suoi orecchini e caccerà lei e sua madre, senza sentire spiegazioni. Per un po' Harika e Suzan andranno a stare in un hotel, ma non potrà durare a lungo.

Il pollaio sarà un riparo per Harika e Suzan

Nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia, Suzan andrà a lavorare in un negozio come commessa e penserà di affittare una casa modesta. Harika e sua madre finiranno nel quartiere in cui viveva Sengul, ma i soldi di Suzan non basteranno ad affittare la casa. La proprietaria non accetterà l'anello della donna e le chiederà di tornare quando avrà tutti i soldi. Suzan si guarderà intorno e riconoscerà il pollaio, ma quando vi entrerà vedrà che non ci sono i ragazzi. La donna chiederà ad Harika dove siano tutti, visto che anche la casa degli zii è disabitata. La ragazza dirà solo in quel momento che Kadir è in carcere e i suoi fratelli sono in orfanotrofio e Suzan sarà sconvolta.

Le due donne non avranno un riparo e Suzan avrà un'idea: il pollaio aveva la porta aperta", dirà a sua figlia. Harika si troverà a dover vivere nel pollaio che tanto derideva e non potrà fare a meno di ricordare i momenti in cui la vita dei fratelli le sembrava ridicola.