Harika si romperà un vaso in testa e accuserà Omer nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia: in questo modo, la ragazza allontanerà Suzan dal figlio appena ritrovato.

Le anticipazioni tv rivelano che Omer ritroverà sua madre e Suzan sarà decisa a migliorare la sua vita. Harika, però, non permetterà che il loro rapporto vada avanti.

Madre e figlio insieme in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che per Omer la speranza di un futuro migliore durerà molto poco. Tutto avrà inizio quando Suzan scoprirà di essere sua madre e dopo qualche giorno di esitazione deciderà di assumersi le sue responsabilità.

La donna, piacevolmente sorpresa da Omer che le salverà la vita, deciderà di dare una possibilità al loro rapporto. Harika sarà a dir poco furiosa quando sua madre inviterà Omer a cena e lo sarà ancora di più quando vedrà i due andare molto d'accordo. Suzan sarà decisa a chiedere l'affidamento di Omer, quindi a dividere il suo patrimonio tra i due figli. La donna, inoltre, spiegherà che Omer non sarà obbligato a vivere con lei e Harika, ma potrà compare una casa per lui e i fratelli La ragazza non potrà sopportare di dividere con qualcuno tutto quello che ha e passerà all'azione. Tolga suggerirà ad Harika di stuzzicare Omer fino a fargli perdere la pazienza, in modo tale da farlo apparire violento agli occhi di Suzan.

La follie gelosia di Harika verso sua madre

Nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia, Harika farà dei dispetti per far arrabbiare Omer. Oltre a provocarlo con le parole, la ragazza gli bagnerà i capelli con una spugna sporca, ma lui non cadrà nella sua trappola. A quel punto, Harika diventerà veramente cattiva. La ragazza entrerà nella stanza di suo fratello e inizierà a litigare con lui, ma quando vedrà che Omer non reagisce, prenderà un vaso e se lo romperà in testa. Harika inizierà a urlare a Omer di smetter di picchiarla, attirando l'attenzione di Suzan. Quand la madre arriverà e vedrà Harika con una ferita in festa e Omer con un coccio in mano, non avrà dubbi e manderà via suo figlio in malo modo. Harika canterà vittoria, anche perché Suzan le dirà che non vuole più aver nulla a che fare con quel ragazzo. Omer tornerà al pollaio e confiderà ai suoi fratelli la follia di Harika.