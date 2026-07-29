Kadir riceverà una borsa piena di soldi nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia: i ragazzi festeggeranno con gli zii l'inizio di una nuova vita.

Le anticipazioni tv rivelano che Salih, un compagno di cella di Kadir, lascerà a lui tutta la sua eredità quando morirà. L'uomo, infatti, non potrà dimenticare che Kadir lo ha difeso da un gruppo di detenuti.

Kadir in carcere in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia annunciano che dopo tanta sofferenza arriverà un momento di grande gioia per i quattro fratelli.

Tutto nascerà da un episodio negativo: Kadir finirà in carcere, incastrato da Akif. I giorni in prigione saranno duri per il ragazzo che dovrà separarsi dai suoi amati fratelli, ma per lui ci sarà la possibilità di conoscere una persona molto importante. In cella, Kadir difenderà Salih, un uomo anziano e malato, vittima dei soprusi di alcuni carcerati. Kadir non avrà paura dei bulli e li affronterà a testa alta: questo sarà un gesto che Salih non dimenticherà mai. La vita in prigione non durerà molto, perché Erhan si sveglierà dal coma e scagionerà Kadir dicendo che non è stato lui ad aggredirlo. Asiye e i suoi fratelli potranno tornare finalmente uniti e a casa, ma le sorprese non finiranno qui.

Kadir riprenderà il suo lavoro da tassista e verso sera arriverà una persona molto speciale che chiederà di lui. L'uomo si presenterà come Jafer, un carissimo amico di Salih, e darà a Kadir una pessima notizia: il suo amico è morto a causa della sua malattia.

Una sorpresa importante per Kadir e i suoi cari

Nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia, Kadir sarà molto dispiaciuto per Salih, ma Jafer avrà anche un'ottima notizia che gli cambierà la vita. L'uomo darà al ragazzo una borsa e una lettera che Kadir leggerà subito. In poche righe ci saranno tutto l'affetto e la riconoscenza di Salih: "Sei come un figlio per me anche se ci siamo conosciuto poco", dirà. Il ragazzo tornerà dai suoi fratelli e solo quando sarà con loro aprirà la borsa e scoprirà che è piena di soldi. "Siamo ricchi", dirà Emel festeggiando con i fratelli. Poco dopo, Kadir andrà a dare la notizia agli zii e ai cugini. Finalmente tutti sentiranno che la loro vita cambierà in meglio.