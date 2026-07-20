Orhan diventerà il nuovo amministratore scolastico nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia: a dargli fiducia sarà Akif.

Le anticipazioni tv rivelano che Akif riconoscerà la grande onestà di Orhan e lo premierà con un posto di lavoro da impiegato. Il vecchio amministratore sarà licenziato per aver truffato.

Nuovo inizio per Orhan in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che per la famiglia Eren le cose sembreranno finalmente cambiare in positivo. Sengul continuerà a lavorare per la famiglia Atakul, Kadir e Melisa vivranno la loto storia d'amore e Asiye e Doruk saranno più vicini che mai.

Berk, inoltre, non darà più fastidio ai suoi compagni di classe e inizierà ad avvicinarsi timidamente a Aybike. Orhan proseguirà il suo lavoro da bidello, ma sarà proprio lui al centro del cambiamento importante per la famiglia. Tutto avrà inizio quando Akif si renderà conto che l'amministratore della scuola imbrogliava sui conti per intascare delle cifre. L'imprenditore andrà su tutte le furie e licenzierà in tronco l'impiegato. Il direttore spiegherà ad Akif che bisognerà fare dei colloqui per trovare un sostituto fidato, ma lui avrà già una soluzione al problema.

La grande fiducia di Akif in Orhan

Nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia, Akif si troverà nel corridoio della scuola quando perderà 200mila lire dalle tasche.

Orhan andrà subito a raccogliere il denaro per restituirlo al legittimo proprietario e Akif avrà l'ennesima prova della sua grande onestà. "L'ho già trovato", dirà al direttore riferendosi al nuovo amministratore, "Si tratta di Orhan, nessuno è più onesto di lui". Akif convocherà il bidello in ufficio e gli darà la splendida notizia: "Sarai il nuovo segretario della scuola", gli dirà, rassicurandolo sulle mansioni da svolgere. Orhan non si sentirà all'altezza della situazione, ma Akif gli farà notare che l'onestà è la qualità più importante per quel lavoro. "Farai degli acquisti per la scuola e pagherai le spese", gli dirà, "Sei perfettamente in grado di farlo". Orhan tornerà a casa entusiasta e condividerà con la famiglia la bellissima novità.