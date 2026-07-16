Orhan caccerà Sengul di casa nella puntata di Tutto per la mia famiglia di mercoledì 22 luglio: "Mi hai rovinato la vita", urlerà a sua moglie che farà le valigie e andrà via in lacrime.

Le anticipazioni tv rivelano che Sengul andrà a minacciare Suzan dicendo che farà fare il test del Dna a Omer. Questo provocherà un grande dolore al ragazzo che sperava in un rapporto con sua madre. Orhan non perdonerà a sua moglie l'ennesima intromissione.

La vendetta di Akif in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia annunciano che Orhan arriverà al limite della sopportazione con sua moglie.

Nelle scorse puntate, l'uomo ha minacciato Sengul dicendole che avrebbe divorziato se lei non fosse cambiata. Presto la donna diventerà più affettuosa con i nipoti, ma solo perché scoprirà che Omer è il figlio di Suzan e vorrà guadagnarci. La prima cosa che Sengul farà sarà andare a casa di Suzan per prelevare dei capelli, utili a un eventuale test del Dna. Akif accelererà le cose, perché pur di fare un dispetto alla sua amante rischierà di provocare un trauma a Omer. Akif prenderà il microfono e dirà a tutti che Suzan è la madre di Omer, alla festa della scuola. Il ragazzo sarà a dir poco sconvolto mentre la zia Sengul penserà a come sfruttare la situazione a suo vantaggio.

Rottura definitiva tra Orhan e Sengul?

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia di mercoledì 22 luglio, Sengul andrà da Suzan e la minaccerà. "Ti trascinerò in tribunale e darai mio nipote ciò che gli spetta", dirà la donna, "Non te la caverai facilmente". Nel frattempo Omer confiderà le sue emozioni allo zio Orhan che gli farà coraggio, certo che Suzan vorrà costruire un rapporto con lui. Le aspettative del ragazzo saranno distrutte quando sua madre lo convocherà in ufficio. Omer dovrà firmare un documento in cui rinuncia al test del Dna e quindi alla sua eredità. Dopo questo incontro, il ragazzo telefonerà a Orhan in lacrime per dirgli che è stata la zia Sengul a minacciare Suzan di portarle via tutto con una causa.

Lo zio non ne potrà più e perdere totalmente il controllo con sua moglie. "Mi hai rovinato la vita", urlerà l'uomo, "Non divorzio solo perché non ho i soldi ma non voglio più vederti". Sengul, in lacrime, farà le valigie e andrà via di casa: "Ho lasciato la cena per te e i ragazzi", dirà sperando in un ripensamento. Orhan, però, sarà impassibile.