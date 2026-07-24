La puntata di Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) in onda sabato 25 luglio alle 17:45 su Canale 5 porterà sullo schermo una serie di vicende destinate a lasciare il segno. I protagonisti dovranno affrontare nuove prove, tra ostacoli sentimentali, tensioni familiari e situazioni che metteranno a dura prova il loro orgoglio.

Kadir e Melisa, un appuntamento che prende una piega inaspettata

Per Kadir e Melisa arriverà il momento di trascorrere qualche ora insieme in compagnia di altri amici. Quella che dovrebbe essere un'uscita spensierata, però, si trasformerà presto in un'esperienza tutt'altro che semplice per il giovane Eren.

Fin dai primi momenti, Kadir avvertirà tutto il peso delle differenze economiche e sociali che lo separano dal mondo in cui Melisa è cresciuta. Tra locali eleganti, conversazioni e abitudini molto lontane dalla sua quotidianità, il ragazzo faticherà a sentirsi davvero a proprio agio. Il disagio aumenterà con il passare del tempo, alimentando in lui la sensazione di non appartenere a quella realtà, nonostante i sentimenti sinceri che prova per Melisa.

Se Kadir dovrà fare i conti con le proprie insicurezze, Melisa si troverà invece davanti all'opposizione della madre. Nebahat noterà immediatamente la complicità tra i due ragazzi e comprenderà che il loro rapporto sta diventando sempre più importante.

La donna, però, non sarà disposta ad accettare quella relazione. I fantasmi del passato torneranno infatti a tormentarla e Nebahat pretenderà che la figlia interrompa ogni contatto con Kadir. Ai suoi occhi sarà impensabile vedere Melisa accanto al figlio dell'uomo la cui morte continua a pesare sulla sua coscienza e su quella della sua famiglia.

Le sue parole rischieranno così di mettere Melisa davanti a una scelta molto difficile.

Harika decide di ostacolare Omer

Nel frattempo, anche Omer continuerà a vivere una situazione familiare estremamente delicata. Dopo gli ultimi avvenimenti, Suzan proverà ad accorciare le distanze con il ragazzo e a recuperare un rapporto che il tempo e le bugie hanno profondamente compromesso.

Il percorso, però, sarà tutt'altro che semplice. Ad ostacolare ogni tentativo di riconciliazione sarà Harika, che non riuscirà a nascondere la propria gelosia. Convinta che Omer stia ormai occupando uno spazio sempre più importante nella vita della madre, la ragazza interverrà per impedire che tra i due possa nascere un nuovo legame. Le sue iniziative finiranno così per creare ulteriori incomprensioni in una famiglia già profondamente divisa.

Tra le storie più toccanti dell'episodio ci sarà anche quella di Asiye. La giovane, pur di aiutare la propria famiglia ad andare avanti, si troverà costretta a compiere un gesto dettato esclusivamente dalla necessità. Proprio in quel momento, però, verrà sorpresa mentre cerca di recuperare del cibo avanzato.

La scoperta sarà per lei motivo di una fortissima umiliazione. Asiye proverà vergogna e dolore, trovandosi improvvisamente esposta al giudizio degli altri in una situazione che metterà ancora una volta in evidenza tutte le difficoltà economiche vissute dalla famiglia Eren. Una scena intensa, destinata a emozionare il pubblico e a ricordare quanto i protagonisti continuino ogni giorno a lottare per sopravvivere senza perdere la propria dignità.