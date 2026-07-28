Le conseguenze dello scandalo che ha travolto Asiye e Aybike continueranno a dominare la scena nei prossimi episodi di Tutto per la mia famiglia. Nell'episodio in onda mercoledì 29 luglio alle 17:15, molti protagonisti saranno chiamati a fare i conti con gli effetti delle proprie azioni, mentre alcune verità, rimaste finora nell'ombra, inizieranno lentamente ad affiorare. Le ragazze dovranno affrontare il peso delle accuse e dei pettegolezzi, ma nel frattempo qualcuno si metterà al lavoro per dimostrare che dietro quanto accaduto si nasconde un piano ben preciso.

La scuola prova a fermare lo scandalo

Dopo la diffusione delle immagini che hanno coinvolto Asiye e Aybike, l'istituto cercherà di limitare i danni prima che la situazione degeneri ulteriormente. La direzione scolastica interverrà infatti per ridurre la circolazione dei contenuti online, tentando di bloccare l'hashtag che nelle ultime ore ha alimentato commenti, polemiche e continue condivisioni sui social network. Nonostante questo tentativo, il clima all'interno della scuola resterà estremamente pesante. Le due ragazze continueranno a essere al centro dell'attenzione e liberarsi dei sospetti non sarà affatto semplice.

Se da una parte gli studenti continueranno a discutere dello scandalo, dall'altra emergerà un'altra questione destinata a creare nuove tensioni familiari.

Orhan e Sengul verranno infatti a sapere che Asiye e Aybike non erano state sincere riguardo ai loro spostamenti. I due adulti scopriranno che le ragazze avevano inventato una scusa pur di poter partecipare a un lavoro durante una festa privata. La rivelazione rischierà di incrinare ulteriormente il rapporto di fiducia, proprio mentre Asiye e Aybike stanno già affrontando uno dei momenti più difficili degli ultimi tempi.

Doruk, Omer, Kadir e Ogulcan passano al contrattacco

Mentre le accuse continuano a ricadere sulle due ragazze, un gruppo di amici decide di non restare a guardare. Doruk, Kadir, Omer e Ogulcan inizieranno a raccogliere elementi utili per capire chi abbia realmente organizzato la trappola che ha distrutto la reputazione di Asiye e Aybike.

Grazie anche al contributo di Harika, i quattro riusciranno a ottenere una confessione molto importante. Le dichiarazioni raccolte metteranno infatti in evidenza il coinvolgimento diretto di Tolga nella vicenda, aprendo così uno scenario completamente diverso rispetto a quello emerso fino a quel momento. Per Tolga potrebbe essere l'inizio di un momento estremamente delicato, perché le prove contro di lui inizieranno ad aumentare.

Parallelamente, anche Harika dovrà fare i conti con qualcosa che ha cercato di tenere nascosto. La ragazza continua infatti a custodire un segreto che potrebbe cambiare il giudizio di molte persone sul suo comportamento. A mettere in discussione la sua versione dei fatti sarà Ogulcan, che arriverà a una scoperta destinata a creare nuove tensioni.

Il giovane capirà infatti che Harika si era procurata volontariamente una ferita per far ricadere la colpa su Omer. Se questa verità dovesse emergere pubblicamente, per Harika le conseguenze potrebbero essere molto pesanti, mentre Omer avrebbe finalmente la possibilità di dimostrare la propria innocenza.