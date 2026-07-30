Quella di venerdì 31 luglio sarà una puntata destinata a lasciare il pubblico con il fiato sospeso. Nei nuovi episodi di Tutto per la mia famiglia, un semplice spettacolo scolastico si trasformerà nello scenario di un piano inquietante, mentre il desiderio di vendetta di Tolga raggiungerà livelli mai visti prima. Quello che avrebbe dovuto essere un momento di festa e condivisione tra studenti rischierà infatti di trasformarsi in un incubo, mettendo in pericolo la vita di uno dei protagonisti.

Una sostituzione che accende la rabbia di Tolga

Gli eventi prenderanno il via quando Tolga verrà informato di un cambiamento avvenuto all'interno dello spettacolo organizzato dalla scuola.

Sarà Berk a raccontargli che il ruolo inizialmente previsto per lui è stato affidato a Ömer. Una decisione che il ragazzo non riuscirà ad accettare, interpretandola come un'altra umiliazione da aggiungere alla lunga lista di torti che, secondo lui, ha subito negli ultimi tempi. La notizia farà riaffiorare tutta la sua frustrazione e lo convincerà che sia arrivato il momento di passare all'azione.

Nel copione dello spettacolo è prevista una sequenza particolarmente importante. Il personaggio interpretato da Ömer dovrà impugnare una pistola di scena e simulare uno sparo contro Doruk, nell'ambito di una rappresentazione puramente teatrale destinata a concludersi tra gli applausi del pubblico. Proprio quella scena, apparentemente innocua, attirerà l'attenzione di Tolga.

Il ragazzo inizierà infatti a vedere nello spettacolo l'occasione perfetta per mettere in atto un progetto tanto crudele quanto pericoloso.

Una vendetta preparata nei minimi dettagli

Accecato dalla rabbia e dal desiderio di colpire chi considera responsabile delle proprie sconfitte, Tolga elaborerà un piano destinato a cambiare completamente il corso degli eventi. L'obiettivo sarà quello di sostituire l'arma utilizzata durante la rappresentazione con una pistola vera. In questo modo, senza che Ömer possa rendersene conto, il colpo previsto dal copione potrebbe trasformarsi in una tragedia reale, con Doruk destinato a diventare la vittima inconsapevole di una vendetta costruita nell'ombra. Per Tolga sarebbe il modo più spietato per colpire entrambi: da una parte eliminare Doruk, dall'altra fare in modo che sia proprio Ömer a essere ritenuto responsabile dell'accaduto.

Il giovane Eren continuerà a prepararsi allo spettacolo senza immaginare minimamente ciò che sta succedendo alle sue spalle. Convinto di dover semplicemente interpretare una scena prevista dal copione, Ömer salirà sul palco ignaro del pericolo che potrebbe nascondersi dietro quella semplice prova teatrale. Proprio questa inconsapevolezza renderà ancora più drammatica la situazione, perché il ragazzo rischierà di ritrovarsi coinvolto in un evento capace di stravolgere per sempre la sua vita.