Le difficoltà sembrano non avere fine per i protagonisti di Tutto per la mia famiglia. L'episodio in onda il 4 agosto sarà caratterizzato da momenti di forte tensione, con ogni personaggio chiamato ad affrontare una prova diversa. Dalla drammatica permanenza di Kadir in carcere alle sofferenze dei più piccoli in orfanotrofio, fino allo scontro destinato a cambiare il rapporto tra Doruk e suo padre Akif, l'episodio accompagnerà il pubblico attraverso una serie di vicende cariche di emozioni.

Kadir lotta per resistere dietro le sbarre

Per Kadir il periodo in prigione sarà tutt'altro che semplice.

Oltre al peso dell'accusa che grava sulle sue spalle, il giovane dovrà affrontare un ambiente ostile, nel quale ogni giornata diventerà una nuova prova di resistenza. A complicare ulteriormente la sua situazione ci penserà Resat, che non perderà occasione per provocarlo e metterlo in difficoltà. Le continue tensioni tra i due renderanno la permanenza in carcere ancora più pesante, costringendo Kadir a difendersi sia fisicamente che psicologicamente.

Fuori dal carcere, anche Ömer, Asiye ed Emel saranno chiamati a confrontarsi con una realtà completamente diversa da quella a cui erano abituati. L'ingresso in orfanotrofio rappresenterà un cambiamento traumatico, soprattutto per chi è già stato costretto ad affrontare tante sofferenze.

Per Asiye ed Emel l'inserimento sarà reso ancora più difficile dal comportamento di Cemile. Le due sorelle diventeranno infatti il bersaglio delle sue continue prepotenze, trovandosi costrette a sopportare provocazioni e umiliazioni proprio nel momento in cui avrebbero bisogno di serenità e sostegno.

Suzan prova a ricominciare, ma Harika complica tutto

Anche Suzan tenterà di dare una svolta alla propria vita. Dopo aver trovato un impiego come commessa, inizierà a cercare una nuova sistemazione per costruire un futuro più stabile.

Il suo percorso, però, sarà tutt'altro che semplice. Harika continuerà infatti a pretendere sempre di più dalla madre, avanzando richieste che finiranno per aumentare ulteriormente la pressione su Suzan.

La donna dovrà così trovare il modo di conciliare il nuovo lavoro con le responsabilità familiari e le continue difficoltà economiche.

Nel frattempo anche Sengül attraverserà un periodo molto complicato. Senza alternative, sarà costretta a chiedere ospitalità alla sorella Sermin, una soluzione che, invece di portare tranquillità, finirà per creare nuove tensioni.

La convivenza farà emergere vecchi rancori e, soprattutto, nuovi problemi legati al denaro, dimostrando ancora una volta quanto gli equilibri familiari siano estremamente fragili.

Doruk mette Akif con le spalle al muro

Uno dei momenti più intensi della puntata riguarderà il confronto tra Doruk e suo padre. Convinto che Akif sia il vero responsabile di quanto accaduto a Erhan e che abbia fatto ricadere la colpa su Kadir, il ragazzo deciderà di affrontarlo senza più alcun timore.

Di fronte alle accuse del figlio, Akif finirà per ammettere le proprie responsabilità. La confessione, però, non sarà dettata dal desiderio di assumersi le conseguenze delle sue azioni. Al contrario, l'uomo tenterà immediatamente di manipolare Doruk, facendo leva sui suoi sentimenti e arrivando perfino a minacciare di togliersi la vita pur di evitare di essere denunciato.

Le sue parole getteranno Doruk in una profonda crisi. Da una parte sentirà il dovere di fare la cosa giusta e ottenere giustizia per Kadir, dall'altra sarà tormentato dall'idea di distruggere definitivamente la propria famiglia.

Mentre Akif cerca disperatamente di evitare il peggio, Tolga comprenderà di avere finalmente un'arma da utilizzare a proprio vantaggio.

Consapevole della posizione di debolezza dell'uomo, deciderà di ricattarlo.

In cambio del suo silenzio, Tolga avanzerà una richiesta precisa: poter tornare a scuola. Un ricatto che metterà ulteriormente sotto pressione Akif, già alle prese con il rischio che tutta la verità venga finalmente a galla.