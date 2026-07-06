La zia Sengul caccerà i nipoti dal pollaio nella puntata di venerdì 10 luglio di Tutto per la mia famiglia: a farla infuriare sarà un pestaggio in cui sarà coinvolto suo marito Orhan.

Le anticipazioni tv rivelano che Orhan sarà ricoverato in gravi condizioni e la zia darà la colpa di tutto ai quattro orfani. Kadir, Asiye, Omer e la piccola Emel non avranno più un posto dove andare a dormire.

L'umiliazione di Berk in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che non ci sarà pace per i quattro fratelli orfani che resteranno senza un posto dove andare.

Tutto avrà inizio da un litigio al college, nato per un brutto dispetto di Berk ai danni Aybike. Il compagno di classe ingannerà la ragazza per scattarle una foto a tradimento in cui sembra che lei stia provando a baciarlo. Aybike sarà derisa da tutta la scuola e Oğulcan si farà avanti per difendere sua sorella. Nel giro di pochi minuti si scatenerà una rissa a cui parteciperà anche Omer e Kadir interverrà subito per mettere fine a tutto. Il fratello maggiore degli Eren colpirà Berk e lo umilierà davanti a tutta la scuola, imponendogli di chiedere perdono ad alta voce. La vicenda, però, non finirà qui, perché Berk giurerà vendetta nei confronti di Omer e suo fratello. Quando Kadir e suo fratello si troveranno per strada a vendere il riso a tarda sera, arriveranno Berk e i suoi amici, armati di manganello.

I vandali distruggeranno il carretto e pesteranno i due fratelli: in quel momento arriverà Orhan.

Kadir, Omer, Asiye e la piccola Emel di nuovo soli

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia di venerdì 10 luglio, il pestaggio contro Orhan, Kadir e Omer avrà delle conseguenze disastrose. In un primo momento lo zio si alzerà e tornerà a casa, anche se malconcio. L'indomani, però, Orhan cadrà all'improvviso e sanguinerà dalla bocca, incosciente. Sengul sarà terrorizzata e correrà in ospedale: qui, dal racconto fatto ai medici da Kadir, verrà a sapere del pestaggio della sera prima. Le condizioni di Orhan saranno molto gravi e rischierà la paralisi: la zia incolperà i suoi nipoti di tutto questo.

Una volta a casa, Sengul urlerà a Kadir, Asiye, Omer e Emel di andare via, prenderà le loro cose e le metterà fuori dal pollaio. "Per colpa vostra mio marito sarà paralizzato", dirà la donna, certa che l'ipotesi del medico diventerà certezza. Kadir e i suoi fratelli non avranno più un posto in cui dormire e passeranno la notte fuori dall'ospedale.