Doruk dichiarerà il suo amore a Asiye nella puntata di Tutto per la mia famiglia di lunedì 13 luglio, quando la ragazza sarà in partenza per Asiyaman dopo che la zia Sengul ha cacciato lei e i suoi fratelli.

Le anticipazioni tv rivelano che Asiye e i suoi fratelli chiederanno ospitalità allo zio che vive lontano. Doruk non avrà più tempo e dirà ad Asiye che si è innamorato di lei.

I quattro orfani non avranno più un tetto in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che per Asiye, Kadir, Omer e la piccola Emel non ci sarà pace.

La loro già difficile situazione economica crollerà quando la zia Sengul caccerà i nipoti dal pollaio. Tutto avrà inizio con un'aggressione che Berk e i suoi amici faranno ai danni di Omer e Kadir. Per aiutarli, lo zio Orhan si farà avanti e prenderà diversi colpi di manganello che lo faranno crollare. Le conseguenze del pestaggio saranno disastrose: la vita di Orhan sarà appesa a un filo e l'uomo rischierà anche la paralisi dopo l'intervento. La zia Sengul reagirà malissimo a tutto questo e mentre aspetterà il verdetto dei medici avrà un'aspra lite con i nipoti. La donna attribuirà a Kadir e Omer tutti i guai accaduti alla sua famiglia e prenderà tutta la roba dei ragazzi lanciandola in giardino.

Asiye e i suoi fratelli dormiranno per strada al gelo , ma non potranno avanti così. Kadir prenderà una decisione sofferta, ma l'unica che gli sembrerà possibile: chiamare lo zio e chiedergli ospitalità a Adiyaman. Il futuro dei quattro fratelli, quindi, si prospetterà lontano da Istanbul e dai pochi affetti che stavano coltivando.

La dichiarazione dolce e inaspettata di Doruk

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia di lunedì 13 luglio, Doruk verrà a sapere che Asiye è in partenza e capirà di non aver più tempo. Il ragazzo andrà dalla sua amica e le rivelerà di essere innamorato di lei, con una dichiarazione che la farà commuovere. "Volevo aspettare di diventare migliore", le dirà, "Ma non ho il tempo di preparare una sorpresa romantica".

Doruk prometterà ad Asiye che la aspetterà: "Ti chiedo scusa per i miei errori", dirà, "Mi farò perdonare". Doruk continuerà a sognare sul futuro con Asiye: "Ti renderò felice, studieremo insieme dopo il college". La ragazza però, non potrà ignorare tutti i problemi della sua famiglia e si limiterà ad abbracciare Doruk prima di salutarlo.