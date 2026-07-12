Muzlum darà una lezione a Berk nel bagno della scuola nella puntata di Tutto per la mia famiglia di martedì 14 luglio: il bullo subirà le stesse umiliazioni inflitte a Omer e Oğulcan.

Le anticipazioni tv rivelano che Muzlum metterà davvero paura a Berk che quando tornerà in classe smetterà di comportarsi da bullo con i suoi compagni.

Berk tornerà liberà in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Berk sarà scagionato nel giro di pochi giorni. Il colpevole del pestaggio di Ohran riuscirà a farla franca grazie a 20mila dollari: sarà questa la cifra che Akif pagherà ad Omer per il ritiro della denuncia.

Kadir rimprovererà suo fratello per essersi piegato al potere e Omer non ne potrà più: andrà via di casa e Ayse lo ospiterà nella sua bellissima villa. Berk, invece, appena tornerà in libertà andrà al pollaio per deridere Kadir e i suoi fratelli. Il ragazzo, quindi, non sarà affatto pentito per aver messo in pericolo la vita di Orhan. Quando tutti torneranno a scuola, Berk ricomincerà a trattare i suoi compagni di classe con prepotenza, ma questa volta troverà pane per i suoi denti. Kadir confiderà a Muzlum quello che è successo a suo padre e gli dirà anche che lui non può fare nulla contro Berk. Il maggiore degli Eren spiegherà al suo migliore amico che lui e i suoi fratelli dovranno subire le umiliazioni pur di tenere il posto di lavoro e al college, visto che Berk è il figlio di un uomo molto influente.

A quel punto ci penserà Muzlum a dare una bella lezione a Berk.

La lezione di Muzlum metterà paura a Berk

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia di martedì 14 luglio, Muzlum andrà a scuola e osserverà Berk prendere il giro Oğulcan. L'amico di Kadir entrerà in bagno e aspetterà il bullo per affrontarlo una volta per tutte. Muzlum chiuderà la porta e intimerà a Berk di lasciare in pace i suoi amici, ma lui in un primo momento si divertirà a deriderlo. A quel punto Muzlum passerà alle maniere forti e dopo aver spinto Berk contro il muro gli riserverà lo stesso trattamento che aveva imposto a Omer e Oğulcan. Muzlum spingerà Berk nei sanitari, come aveva fatto lui con i due cugini. Dopo questa esperienza, il ragazzo tornerà in classe molto provato e impaurito: il metodo di Muzlum sembrerà aver funzionato.