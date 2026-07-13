Sengul scoprirà che Omer è il figlio di Suzan nella puntata di Tutto per la mia famiglia di mercoledì 15 luglio: la zia inizierà ad essere amorevole con i nipoti.

Le anticipazioni tv rivelano che Sengul origlierà una conversazione di Orhan e Kadir e sarà sconvolta. La donna andrà a casa di Suzan e con una scusa prenderà dei capelli dalla spazzola, utili per il test del Dna.

Il segreto di Tutto per la mia famiglia in mano a Sengul

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Sengul apprenderà una verità che la sconvolgerà. Tutto avrà inizio quando Omer, ospite di Asye, colpirà con violenza Tolga per difendere un ragazzo.

Il giovane Eren sarà arrestato e rischierà guai seri con la giustizia, ma a salvarlo penserà Kadir. Quest'ultimo andrà da Tolga e gli chiederà di ritirare la denuncia: in cambio si farà picchiare e umiliare. Omer tornerà al pollaio dai suoi fratelli e festeggerà con Asiye il suo compleanno. La serenità sembrerà tornata, almeno in famiglia, ma tutto sarà messo in discussione da una leggerezza di Orhan. Lo zio andrà a trovare i nipoti e chiederà a Kadir di parlare da solo con lui. Orhan chiederà a suo nipote di andare da un medico a causa del pestaggio subito e poi gli parlerà con Omer. L'uomo domanderà a Kadir se non sia il caso di dire a Omer che è il figlio di Suzan. "Adesso ha tutta l'eredità di suo marito", dirà Orhan a Kadir che però non vorrà saperne.

Nessuno dei due saprà che Sengul sta origliando tutto.

Il cambiamento improvviso di Sengul

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia di mercoledì 15 luglio, Sengul apprenderà che Omer è il figlio di Suzan. La donna sarà a dir poco sconvolta, ma anche molto eccitata all'idea di imparentarsi con qualcuno di così ricco. Sengul per il momento resterà in silenzio, ma cambierà il suo atteggiamento nei confronti dei nipoti in vista di un futuro diverso. Sengul preparerà del cibo per Omer e Kadir che andranno a lavorare a casa di Suzan per imbiancare. La zia chiederà di andare in bagno e quando sarà al piano di sopra ruberà dei capelli dalla spazzola: "Un test del Dna sarà utile", dirà. Omer e Kadir non riusciranno a capire come mai la zia sia diventata all'improvviso amorevole nei loro confronti. I ragazzi, infatti, non potranno dimenticare che Sengul li aveva cacciati persino dal pollaio