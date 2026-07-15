Akif prenderà il microfono e gelerà Suzan davanti a tutti nella puntata di Tutto per la mia famiglia di martedì 21 luglio: "Hai detto a Omer che è tuo figlio?".

Le anticipazioni tv rivelano che le parole di Akif distruggeranno Harika che andrà via furiosa, mentre Omer resterà in lacrime senza riuscire a realizzare tutto. Suzan andrà da sua figlia, mentre i fratelli proveranno a calmare Omer.

La guerra di Akid e Suzan in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia annunciano che Akif si prenderà una rivincita senza precedenti su Suzan.

Tutto avrà inizio quando la donna, ferita dal comportamento del suo ex amante, penserà di vendicarsi. Suzan vedrà che Akif va avanti felicemente con la sua vita familiare mentre lei ha perso tutto e non le sembrerà giusto. La donna contatterà Erhan, il braccio destro di Akif, e gli chiederà di tradire il suo capo in cambio del 20% delle azioni. Nel frattempo, a scuola si organizzerà un grande evento per la festa della mamma. Come ogni anno, le mamme prepareranno del cibo da vendere per poi devolvere il ricavato in beneficienza. Sengul ci terrà molto a partecipare, soprattutto quando saprà che Nebahat è la vincitrice indiscussa di ogni edizione. La festa si svolgerà apparentemente senza intoppi e Akif assaggerà con molto piacere i piatti di Sengul che a differenza di quelli di sua moglie saranno saporiti e senza alcuna privazione.

La rivelazione di Akif rovinerà la festa a tutti

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia di martedì 22 luglio, Akif andrà da Suzan e le dirà che Erhan non l'ha tradito. L'uomo sarà molto arrabbiato con lei e le dirà che presto pagherà per aver tentato di rovinarlo. Poco dopo, il direttore ringrazierà tutti i presenti alla festa e Akif prenderà il microfono. Innanzi tutto, l'uomo eleggerà Sengul come vincitrice e la donna sarà al settimo cielo. Successivamente, Akif parlerà a tutti i presenti annunciando una cosa importantissima: "Oggi si ricongiungeranno madre e figlio dopo molti anni", dirà Akif scatenando il panico. "Suzan, hai detto a Omer che è tuo figlio?", dirà l'uomo alla sua ex amante che sarà pietrificata dall'imbarazzo. Harika scapperà via e sua mamma la seguirà. Omer avrà gli occhi pieni di lacrime e non riuscirà a dire una parola, mentre i suoi fratelli proveranno a calmarlo.