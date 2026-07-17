Suzan accoglierà suo figlio Omer a casa sua e parlerà del suo futuro nella puntata di Tutto per la mia famiglia di venerdì 24 luglio e lo farà nonostante la rabbia di Harika.

Le anticipazioni tv rivelano che Suzan accetterà Omer come figlio, ma Harika andrà contro sua madre. Suzan, però, questa volta non si lascerà condizionare e sarà pronta a dare un futuro migliore a Omer.

La vita di Omer stravolta ancora in Tutto per la mia famiglia

Il segreto di Suzan avrà le ore contare: presto, infatti, Akif al microfono della scuola annuncerà che è lei la madre di Omer.

Questo gesto stravolgerà completamente gli equilibri dei protagonisti. La prima che vorrà approfittare della situazione sarà come sempre la zia Sengul che andrà da Suzan pretendendo a nome di Omer la metà delle proprietà: "Ti trascinerò in tribunale", minaccerà la donna. La madre di Harika, impaurita e ancora scossa dalla situazione, chiederà a Omer la rinuncia ai suoi diritti. Il ragazzo firmerà per orgoglio, ma si sentirà profondamente ferito da quel rifiuto e andrà via sconsolato. In un attimo, però, tutto cambierà. Appena fuori dall'ufficio, Nebahat aspetterà Suzan per farla fuori con la sua macchina. Omer salverà la vita di sua madre e sarà ricoverato al suo posto.

La prima cena da madre e figlio: un nuovo inizio per Omer

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia di venerdì 24 luglio, Suzan andrà da Omer in ospedale e gli sarà molto grata per il suo gesto. "Nessuno avrebbe fatto questo per me", dirà la donna in lacrime, riconoscendo in quel figlio l'amore che le era mancato. Quando il ragazzo sarà dimesso, Suzan chiamerà Omer e Harika e davanti a loro strapperà il documento della rinuncia al Dna. "Lui è mio figlio", dirà la donna ad Harika, "E stasera cenerà con noi". La ragazza andrà su tutte le furie, ma questo non farà cambiare idea a Suzan che le dirà che la casa è sua e lei prende le decisioni. Omer sarà felice di cenare da Suzan e Harika alla fine si siederà a tavola con loro.

La donna parlerà con suo figlio del futuro e di quale università di medicina vuole frequentare. Harika continuerà con la rabbia e si alzerà per distruggere la tavola preparata con tanto amore da sua madre.