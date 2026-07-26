Asiye andrà in gioielleria a vendere le fedi dei genitori per pagare l'affitto nella puntata di Tutto per la mia famiglia di venerdì 31 luglio.

Le anticipazioni tv rivelano che Doruk tornerà in gioielleria per ricomprare gli anelli al doppio del prezzo di vendita. Il ragazzo non potrà sopportare che Asiye rinunci a un oggetto di famiglia così prezioso.

Spese insostenibili in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che per i quattro ragazzi sostenere le spese continuerà ad essere un problema. Nonostante i lavori saltuari di Kadir e l'impegno di Omer e Asiye, i fratelli avranno difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena.

Bisognerà aspettare lo stipendio di uno dei tre per fare la spesa e pagare le bollette, perché a nessuno dei fratelli sarà concesso un anticipo. A rincarare la dose ci saranno le richieste continue di Hilmi che pretenderà l'affitto del pollaio, già in ritardo di una settimana. Kadir spiegherà al proprietario che non hanno ancora ricevuto il denaro dal lavoro, ma assicurerà che salderà il suo debito al più presto. Le parole non basteranno a Hilmi che concederà solo altre 24 ore: "Alla scadenza dovrete andare via di qui", avvertirà. Quando andrà via, Asiye prenderà le fedi dei suoi genitori e proporrà a Kadir e Omer di venderle. I tre fratelli saranno travolti dalla nostalgia ripensando a quando i loro genitori si scambiarono quegli anelli.

Asiye non avrà più il lavoro in paninoteca

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia di venerdì 31 luglio, Asiye uscirà da scuola con Doruk che le proporrà di fare una passeggiata. Lei gli confiderà che ha perso il lavoro perché Selim voleva da lei qualcosa in più dell'amicizia e quindi si è licenziata. Il ragazzo si offrirà di accompagnare Asiye a casa, ma lei gli dirà che deve passare prima dalla gioielleria: "Devo vendere qualcosa per pagare l'affitto", dirà. Doruk sarà pronto a dare ad Asiye i soldi che le servono, ma lei rifiuterà. A quel punto il ragazzo la accompagnerà in gioielleria, ma quando vedrà le fedi dei suoi genitori Doruk non potrà essere indifferente. Il figlio di Akif lascerà che Asiye venda gli anelli e poi le dirà che ha qualcosa da fare. Appena resterà da solo, entrerà in gioielleria e ricomprerà quegli anelli al doppio del prezzo di vendita.