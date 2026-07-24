Tolga sarà umiliato e cacciato dalla scuola nella puntata di Tutto per la mia famiglia di giovedì 30 luglio: suo padre lo schiaffeggerà davanti a tutti prima di portarlo via.

Le anticipazioni tv rivelano che Tolga deriderà Aybike e Asiye facendo credere a tutti che abbiano lavorato come escort. Quando Kadir e gli altri riusciranno ad incastrarlo, Tolga confesserà tutto e il video sarà proiettato in tutta la scuola. Per il bullo sarà un'amara sconfitta e prima di andare via dall'istutito giurerà che si vendicherà duramente dei suoi compagni.

Tolga colpirà ancora in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che i bulli della scuola continueranno a prendere di mira Asiye, i suoi cari. Questa volta lo scherzo ai danni di Aybike e sua cugina sarà davvero pesante, ma avrà anche gravi conseguenze per l'autore. Tutto nascerà da un'idea di Tolga che pur di far colpo di Harika organizzerà con lei un piano per deridere Asiye e Aybike davanti a tutta la scuola. Le due ragazze saranno chiamate come cameriere ad una festa, ma in realtà Tolga dirà ai suoi amici che sono due escort. Il bullo scatterà delle foto per deriderle con tutta la scuola e sarà molto soddisfatto. Tolga si vanterà con Harika e festeggerà con lei marinando la scuola, ma l'uscita non andrà come previsto.

La ragazza rifiuterà le avances del bullo che minaccerà di dire a tutti che ha ingannato Omer ferendosi di proposito con un vaso.

Giustizia per Asiye e Aybike

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia di giovedì 30 luglio sarà fatta giustizia. Aybike e Asiye parleranno della loro brutta esperienza a Kadir che si unirà a Doruk per arrivare al colpevole. Ad aiutare i ragazzi sarà inaspettatamente Harika, decisa a vendicarsi di Tolga per il trattamento ricevuto. Doruk, Kadir e Oğulcan registreranno la confessione di Tolga e la mostreranno a tutta la scuola su un maxischermo. L'umiliazione per il bullo non finirà qui: sarà espulso dalla scuola e suo padre lo schiaffeggerà davanti a tutti prima di portarlo via. Aybike e Asiye finalmente potranno ottenere giustizia. Tolga, però, griderà vendetta contro tutti i suoi compagni di scuola.