"Sono incinta di tuo marito": con queste parole Suzan distruggerà Nebahat confessando il doppio tradimento nella puntata di Tutto per la mia famiglia in onda venerdì 3 luglio.

Le anticipazioni tv rivelano che Suzan rivelerà a Nebahat che lei e Akif sono amanti e aspetta anche un figlio da lui. La delusione per la signora Atakul sarà grande: dopo aver schiaffeggiato l'amica affronterà suo marito.

Il momento della verità in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia annunciano che la situazione tra Akif, Suzan e Nebahat precipiterà irrimediabilmente.

Tutto avrà inizio quando Asli, un'amica in comune delle due donne, darà alla luce una bambina. Suzan e Nebahat andranno a trovarla in ospedale e la moglie di Akif confiderà alla sua amica che vuole fare un altro figlio con suo marito. Quando Suzan sentirà Nebahat vantarsi per la fortuna che ha ad avere accanto un uomo innamorato come Akif, sbotterà. La madre di Harika sfogherà tutta la sua rabbia contro Nebahat e le dirà che suo marito non è affatto l'uomo che crede. In un primo momento, la moglie di Akif penserà che Suzan abbia reagito in quel modo perché tra lei e Kenam è tutto finito, ma dovrà ricredersi. "Aybike non ha mentito quella sera alla festa", dirà Suzan, "Io e Akif siamo amanti".

Per Nebahat sarà un colpo durissimo, ma i colpi di scena non finiranno qui.

La rabbia e la delusione di Nenbahat per il tradimento

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia di venerdì 3 luglio, Suzan sarà molto dura con Nebahat e le dirà la verità sulla relazione che porta avanti con Akif. " Io e tuo marito ci stavamo baciando e Aybike ha visto tutto", dirà Suzan. La madre di Doruk sarà senza parole e chiederà alla sua amica se non sia tutto uno scherzo. Suzan, però, rincarerà la dose con una notizia sconvolgente: "Sono incinta di Akif". Nebahat schiaffeggerà la sua amica e tornerà a casa in preda alla rabbia e alla delusione. Al ritorno a casa, affronterà suo marito, ma Akif proverà a negare.

Suzan, però, non gli lascerà più spazio per le menzogne: "Ho parlato con Suzan, mi ha detto tutto", dirà la donna ad Akif che ammetterà il tradimento ma le dirà che è tutto finito. Nebahat non avrà intenzione di portare avanti il suo matrimonio.