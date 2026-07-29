Tolga riuscirà a farsi riammettere a scuola nella puntata di Tutto per la mia famiglia di martedì 4 agosto: ricatterà Akif per il suo tentato omicidio a Erhan.

Le anticipazioni tv rivelano che Tolga assisterà all'aggressione di Akif al suo assistente. Questa sarà l'arma vincente del ragazzo per tenere in pugno Atakul.

L'ennesimo reato di Akif in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia annunciano che presto Akif si macchierà di un altro terribile reato. L'uomo si accorgerà che Erhan è il ricattatore e si vendicherà colpendolo con la sua arma da fuoco durante uno scontro.

Il braccio destro di Atakul cadrà gravemente ferito, mentre Akif si nasconderà nell'attesa dell'arrivo di Kadir. Quest'ultimo, che aveva accompagnato Erhan in taxi, arriverà a soccorrerlo e Atakul lo colpirà alle spalle. Akif inscenerà una rapina finita male, sistemerà la pistola in mano a Kadir e gli metterà dei soldi in tasca prima di scappare. Kadir finirà in carcere e Akif la farà ancora una volta franca. L'uomo, però, ignorerà un particolare importante: ad osservare tutta la scena c'era Tolga. Quest'ultimo avrà un grande segreto nelle sue mani e lo userà a suo vantaggio. In un primo momento Tolga parlerà con Doruk: "Akif ha sparato e ha incolpato Kadir", gli dirà mettendolo di fronte ad una scelta difficile.

Doruk di fronte a una scelta difficile

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia di martedì 4 agosto, Doruk sarà a un bivio: incolpare suo padre e distruggere la sua famiglia o salvare Kadir dal carcere? Per il momento, il ragazzo chiamerà Akif e gli parlerà chiaramente. Il ragazzo gli dirà che sa tutto perché Tolga ha visto la scena e l'uomo ammetterà le sue colpe supplicandolo di non denunciarlo. Akif assicurerà che risolverà tutto e che Kadir presto uscirà dal carcere. Più tardi, l'uomo andrà da Tolga per intimidirlo, ma il ragazzo saprà stupirlo. Innanzi tutto, il bullo dirà ad Akif che lo considera il suo mito e lo vorrebbe come padre. Poi, Tolga parlerà dell'espulsione e gli chiederà di tornare a scuola in cambio del suo silenzio. Ad Akif non resterà altro che piegarsi al ricatto per non avere problemi con la giustizia. Il bullo si sentirà più forte di prima, perché avrà il capo della scuola dalla sua parte.