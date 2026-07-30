Asiye lascerà Doruk nella puntata di Tutto per la mia famiglia di giovedì 6 agosto: la ragazza non potrà tollerare l'amicizia tra il suo fidanzato e Tolga.

Le anticipazioni tv rivelano che Tolga terrà in pugno Doruk al suo ritorno a scuola. Il bullo minaccerà di dire a Asiye che Kadir è finito in carcere per colpa di Akif. A Doruk non resterà che piegarsi al suo ricatto e tornare amico di Tolga, ma gli costerà l'amore di Asiye.

Coppia distrutta in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia annunciano una pessima notizia per i fan di Doruk e Asiye.

Il grande amore dei due ragazzi, infatti, non sarà abbastanza forte e dovranno separarsi. Tutto avrà inizio quando Tolga tornerà a scuola dopo aver ricattato Akif. Il bullo si sentirà ancora più forte di prima, perché saprà di avere dalla sua parte il proprietario del college. Quando Asiye e Omer riprenderanno a seguire le lezioni, saranno stupiti e indignati nel rivedere Tolga tra i banchi, ma succederà di peggio. Doruk, infatti, avrà le mani legate e sarà costretto a reggere il gioco al suo ex amico. Tolga sarà molto prepotente con Asiye e Doruk non potrà difenderla, perché sarà vittima dei ricatti del bullo. Tolga sarà molto chiaro con Doruk: se non tornano ad essere amici come una volta, lui dirà a Asiye che Kadir è finito in prigione per colpa di Akif. Il fratello di Melisa si sentirà tra due fuochi, ma alla fine sceglierà la strada più semplice e si piegherà alle richieste di Tolga.

Tolga vincerà ancora: Doruk non potrà dirgli di no

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia di giovedì 6 agosto, Asiye sarà sconvolta dal cambiamento di Doruk e lo lascerà subito. La ragazza non avrà nessuna intenzione di stare con un amico di Tolga e Doruk soffrirà moltissimo per questo. Asiye andrà via piangendo, ma non mostrerà i suoi sentimenti perché penserà di essere meno importante del bullo. In realtà, sia Doruk che Asiye ricorderanno i bei momenti insieme e non si rassegneranno all'idea di aver perso una storia così bella. Tolga, nel frattempo, gongolerà e si divertirà con Harika tornando a formare con Doruk quella squadra che un tempo faceva tremare la scuola. Melisa non approverà il comportamento di suo fratello, ma neanche lei saprà del ricatto di Tolga.