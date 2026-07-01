Nebahat regalerà una festa alla villa per la piccola Emel nella puntata di Tutto per la mia famiglia di lunedì 6 luglio: per la bambina sarà il primo compleanno senza i genitori.

Le anticipazioni tv rivelano che Nebahat userà la festa per invitare i ragazzi da lei e minacciare Akif. Se l'uomo non le darà tutto ciò che possiede, lei dirà a tutti che ha tolto la vita ai genitori dei ragazzi.

Akif incastrato in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che la zia Sengul sfrutterà al meglio il video compromettente di Akif.

Dopo aver ottenuto la riassunzione di Orhan e il ritorno a scuola dei ragazzi, Sengul continuerà a tenere in pugno la signora Nebahat. Viste le condizioni economiche precarie della sua famiglia, la zia imporrà alla moglie di Akif di lavorare per lei. Questo, però, non sarà che l'inizio perché la vera svolta ci sarà dopo qualche giorno. Quando Sengul andrà a lavorare a casa Atakul porterà con sé la piccola Emel e Nebahat avrà una splendida idea per mettere Akif con le spalle al muro. Dopo aver saputo che Suzan è incinta di suo marito, Nebahat non avrà alcuna pietà e il suo scopo sarà rovinare Akif e prendere tutto ciò che possiede. Per riuscire nel suo intento, però, Nebahat avrà bisogno del video che si trova nelle mani di Sengul.

La minaccia di Nebahat a suo marito Akif

Nella puntata di lunedì 6 luglio, Nebahat chiederà a Sengul il video di Akif: in cambio le prometterà che diventerà ricca. La moglie di Orhan cederà quando Nebahat, oltre ai soldi, le prometterà che non dirà mai ad Akif chi le ha dato quella prova. Per mettere suo marito in difficoltà, Nebahat organizzerà una lussuosa festa di compleanno per la piccola Emel, a casa sua. La bambina festeggerà con i cugini, i fratelli, la zia e la signora Nebahat il suo primo compleanno senza genitori. Quando Akif rientrerà e troverà la famiglia Eren al completo, chiederà spiegazioni a Nebahat che lo chiamerà in disparte. "Devi darmi tutto quello che hai", dirà la donna mostrando l'accordo di divorzio da firmare, "Altrimenti dirò ai ragazzi che hai tolto la vita ai loro genitori". Akif tremerà quando vedrà che sua moglie ha la chiavetta che lo rovinerebbe per sempre.