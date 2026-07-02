Asiye vincerà il concorso canoro con Doruk nella puntata di Tutto per la mia famiglia di mercoledì 8 luglio: "Affitterò una casa", dirà la ragazza allo zio Orhan con orgoglio.

Le anticipazioni tv rivelano che Asiye prometterà alla piccola Emel che se vincerà darà a lei e ai suoi fratelli una casa. Il sogno della ragazza si realizzerà: per lei e Doruk la gara sarà un vero successo e finalmente le cose sembreranno girare per il verso giusto.

Il trionfo di Doruk e Asiye in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che il rapporto tra Doruk e Asiye prenderà una piega decisamente inaspettata.

L'ex fidanzato di Harika fingerà di snobbare la nuova compagna di classe, ma in realtà sarà molto interessato a lei. Asiye e Doruk si avvicineranno grazie alla gara musicale a cui parteciperanno insieme. Nonostante le minacce di Harika, Asiye porterà avanti il progetto con Doruk, anche perché in palio ci sarà una somma di denaro. I due ragazzi si impegneranno molto nelle prove e questo li avvicinerà ulteriormente, anche se nessuno avrà il coraggio di fare un passo decisivo verso l'altro. Il giorno della gara, Asiye e Doruk partiranno insieme e affronteranno tutto restando molto uniti. Per i due sarà un grande successo: trionferanno con il primo posto e torneranno a casa in preda alla felicità.

Doruk accompagnerà Asiye e poi tornerà alla sua villa, ma stranamente non vi troverà nessuno della sua famiglia.

Asiye e i suoi fratelli torneranno a sognare

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia di mercoledì 8 luglio, Asiye tornerà a casa e troverà i suoi fratelli addormentati. Omer, Kadir e Emel rischieranno la vita a causa della stufa: quando Asiye vedrà che non si svegliano chiamerà i soccorsi. I ragazzi si riprenderanno grazie alle cure dei medici e quando tutto sarà risolto Asiye condividerà la sua vittoria con la famiglia. "Affitterò una casa con i soldi vinti", dirà allo zio Orhan. La ragazza sarà fiera di poter mantenere la promessa fatta alla piccola Emel pochi giorni prima, quando il primo posto era soltanto un sogno. Finalmente la ruota sembrerà girare a favore dei quattro fratelli che fantasticheranno un posto tutto per loro.