Sengul punterà a diventare una famosa influencer e inizierà a postare video di balletti nella puntata di Tutto per la mia famiglia di giovedì 9 luglio.

Le anticipazioni tv rivelano che Sengul saprà da Oğulcan che ottenere visualizzazioni sui social fa guadagnare molti soldi. Pur di diventare ricca, la donna creerà un suo profilo e improvviserà dei balletti esilaranti. Le visualizzazioni, però, saranno scarse.

La nuova idea per Sengul in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia annunciano un momento esilarante che vedrà Sengul protagonista.

La madre di Oğulcan e Aybike sarà sempre più assetata di denaro e pur di ottenerlo sarà disposta a tutto. Dopo aver ricattato Nebahat con il video che incrimina Akif per omicidio, la donna non si fermerà. Sengul rientrerà in casa e troverà Oğulcan che gira un video per postarlo sui social. Il ragazzo improvviserà un balletto in cui coinvolgerà anche suo padre Orhan che pur di farlo contento si impegnerà a seguire i suoi passi. Quando Sengul vedrà padre e figlio davanti alla videocamera dello smartphone avrà una brutta reazione. La donna li rimprovererà accusandoli di essere ridicoli, ma quando Oğulcan le spiegherà che il suo scopo è diventare famoso e guadagnare con le visualizzazioni il tono della donna cambierà.

Appena sentirà che è possibile diventare ricchi con i video social, Sengul si farà aiutare da Aybike ad aprire un profilo tutto suo.

Sengul lascerà senza parole il marito e i figli

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia di giovedì 9 luglio, Sengul si darà da fare per diventare una famosa influencer. La donna indosserà gli abiti usati che Nebahat le ha regalato e chiederà alla piccola Emel di riprenderla. Sengul inizierà a creare dei balletti, certa di diventare una stella del web. Oğulcan e sua sorella saranno senza parole quando rientreranno e troveranno la mamma in diretta social. "La mamma è pazza", dirà il ragazzo a suo padre, "Scappiamo". Sengul, invece, dirà a suo marito e ai suoi figli che dovrebbero appoggiarla perché presto diventerà famosa. I dati, però, spegneranno le speranze della donna: le visualizzazioni saranno vicine allo zero.