Nuovi colpi di scena attendono i fan di Tutto per la mia famiglia nelle puntate in onda dal 6 al 10 luglio su Canale 5. Kenan perderà tragicamente la vita a seguito di un incidente stradale in cui rimarrà coinvolto insieme ad Akif. Mentre quest'ultimo riuscirà a sopravvivere, per il padre di Harika non ci sarà nulla da fare. Una morte che potrebbe cambiare per sempre il destino di molti dei personaggi di questa avvincente soap Tv.

Kenan scopre la tresca tra la moglie e Akif

La relazione clandestina tra Akif e Suzan verrà scoperta in primis da Harika e poi da Sabahat.

Quest'ultima chiederà il divorzio al marito, il quale però, riuscirà ad ottenere condizioni favorevoli a lui grazie a un ricatto perpetrato ai danni dell'avvocato della moglie. Quando Sabahat scoprirà che il legale si è fatta corrompere da Akif, deciderà di vendicarsi e andrà da Kenan rivelandogli la reazione tra Akif e Suzan. Ovviamente Kenan non la prenderà affatto bene e affronterà Akif mentre saranno insieme in automobile. Nel frattempo, Harika scoprirà che la madre ha avuto un figlio prima di sposarsi con suo padre. Asiye e Doruk parteciperanno a un concorso musicale e riusciranno a conquistare il primo premio.

Kenan perde la vita in un incidente

La colluttazione tra Akif e Kenan finirà nel peggiore dei modi.

I due avranno un incidente dopo che l'auto sulla quale staranno viaggiando precipiterà in una scarpata. Mentre Kenan morirà, Akif sopravviverà ad un delicato intervento chirurgico. Harika sarà devastata dalla perdita del padre. Kadir, Omer e Emel rischieranno la vita a causa delle esalazioni della stufa. Fortunatamente lo zio Orhan interverrà tempestivamente per salvare i nipoti. Akif e Nebahat scopriranno poi che Suzan è diventata azionista della società grazie all'eredità del marito defunto.

Tutto per la mia famiglia conquista il 20% di share

La serie Tv, incentrata sulle toccanti vicende dei quattro fratelli Eren, è riuscita in poche settimane a conquistare il pubblico italiano. L'analisi dei dati Auditel evidenzia una costanza di rendimento più che soddisfacente per la rete: nelle rilevazioni di fine giugno, la soap ha saputo catalizzare l'attenzione di una media compresa tra 1,5 e 1,6 milioni di telespettatori totali, traducendosi in un solido 20,5% di share.