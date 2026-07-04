Negli episodi della soap turca Tutto per la mia famiglia, in programmazione su Canale 5 dal 6 al 10 luglio 2026, Nebahat non perdonerà l’infedeltà del marito Akif, invece Suzan avrà un aborto.

Akif minaccia la moglie, Harika fa cadere la figlia dalle scale

Sengul si opporrà al marito Orhan, che chiederà al figlio Ogulcan di aiutare i cugini economicamente. Intanto, la piccola Emel salirà da sola su un autobus, con la convinzione di aver visto la madre. Per fortuna a ritrovare la bambina ci penserà Orhan, dopodiché la porterà al cimitero e le dirà che i suoi genitori sono morti.

Spazio anche a Nebahat, che chiederà il divorzio al marito Akif per averla tradita, il quale si rifiuterà di mettere fine al loro matrimonio minacciandola.

Nel contempo, Omer non la prenderà affatto bene, appena scoprirà che Melisa ama suo fratello Kadir.

Successivamente, Nebahat organizzerà una festa in casa Atakul per fare felice la piccola Emel il giorno del suo compleanno, con l’obiettivo di ricattare il marito Akif, con il filmato che lo incastra per la morte di Veli. Harika invece farà cadere la figlia Suzan dalle scale in maniera accidentale, dopo aver scoperto che è incinta di Akif. [VIDEO] Dopo il ricovero in ospedale, la ragazza perderà il bambino che aspettava, invece sua madre Harika verrà confortata da Ogulcan.

Più tardi, Akif avrà un incidente stradale causato da Kenan, per averlo aggredito dopo la scoperta della sua relazione con Suzan.

I fratelli Eren trovati privi di sensi, Orhan finisce in ospedale

Ben presto, Akif otterrà un accordo di divorzio vantaggioso e comincerà a progettare il suo futuro con Suzan.

Orhan e Kadir temeranno che Omer possa scoprire la verità, appena sapranno che Harika ha scoperto di avere un fratello.

Dopo aver visto l’esibizione di Asiye e Doruk alla gara di canto, Kadir, Omer e Emel verranno trovati privi di sensi per l’esalazione della stufa. A mettere in salvo i tre fratelli Eren sarà loro zio Orhan.

In seguito, Harika sprofonderà nella disperazione per la morte di Kenan, invece Orhan finirà in ospedale e dovrà essere operato d’urgenza, dopo essere intervenuto in difesa dei nipoti Kadir e Omer durante una rissa.

In preda alla furia, Sengul caccerà i nipoti via di casa, ma farà un sospiro di sollievo, quando suo marito Orhan sarà fuori pericolo di vita. Tuttavia, Kadir e i suoi fratelli decideranno di trasferirsi ad Adiyaman, dallo zio Sahin.

Riepilogo: Hatice aveva scoperto la tresca tra Akif e Suzan

Nelle puntate iniziali, Kadir, Omer, Asiye e Emel, quattro fratelli rimasti orfani, sono stati costretti a crescere in fretta. I loro genitori Veli e Hatice hanno perso la vita, e da quel momento in poi è iniziata una battaglia per la sopravvivenza. Prima di morire, quest’ultima aveva scoperto la relazione clandestina tra Suzan e Akif.