Le nuove puntate di Tutto per la mia famiglia, in onda da lunedì 13 a venerdì 17 luglio su Canale 5, saranno caratterizzate da una serie di eventi destinati a cambiare gli equilibri tra i protagonisti. La soap turca continuerà a raccontare il difficile percorso dei fratelli Eren, alle prese con problemi economici, tensioni familiari e scelte che metteranno alla prova il loro legame. Parallelamente, troverà spazio anche la storia d'amore tra Doruk e Asiye, destinata a vivere momenti importanti.

Ma soprattutto si parlerà di Asiye ed Emel, che vogliono stravolgere il loro presente e lasciare la città per trasferirsi forse definitivamente ad Adiyaman

Il trasferimento degli Eren viene fermato all'ultimo momento

Convinti di non avere più alcun futuro nella città in cui sono cresciuti, i fratelli Eren prenderanno una decisione drastica: lasciare tutto e trasferirsi ad Adiyaman per tentare di ricostruire la propria vita altrove. La scelta sembrerà ormai definitiva e nessuno immaginerà che possa ancora cambiare.

A ribaltare la situazione sarà Orhan. Appena uscito dall'ospedale, l'uomo scoprirà il progetto dei ragazzi e, senza perdere tempo, si lancerà alla loro ricerca. Nonostante le condizioni fisiche ancora precarie, farà di tutto pur di raggiungerli prima della partenza.

Quando riuscirà finalmente a incontrarli, Orhan parlerà con il cuore, ricordando ai fratelli Eren che una famiglia non si misura soltanto dalle difficoltà attraversate, ma anche dalla capacità di restare unita nei momenti più complicati. Le sue parole riusciranno a far vacillare le loro certezze e, dopo un lungo confronto, i ragazzi decideranno di annullare il trasferimento, scegliendo di restare.

Nel frattempo Sengul sarà costretta ad affrontare Akif con una confessione tutt'altro che semplice. La donna gli rivelerà che il denaro destinato a Omer è andato completamente perduto perché è stato distrutto da un incendio. Una notizia che rischierà di alimentare nuovi attriti.

Proprio durante quel confronto, Akif abbasserà per un momento le proprie difese e racconterà a Sengul alcuni aspetti della sua vita personale, lasciando emergere fragilità rimaste finora nascoste.

Doruk sorprende Asiye, mentre Harika prepara il suo piano

La settimana sarà ricca di emozioni anche sul piano sentimentale. Doruk deciderà di presentarsi da Asiye per farle una sorpresa in occasione del suo compleanno. L'incontro si trasformerà presto in una dichiarazione sincera: il ragazzo le confesserà apertamente di essersi innamorato di lei e di voler costruire qualcosa di importante al suo fianco.

A osservare la scena ci sarà anche Kadir. Pur rimanendo diffidente nei confronti di Doruk, comprenderà che i sentimenti della sorella sono autentici e sceglierà di non ostacolare la loro frequentazione. Allo stesso tempo, però, metterà in chiaro che continuerà a osservare ogni comportamento del giovane, deciso a proteggerla da qualsiasi possibile delusione.

Se da una parte nascerà una nuova speranza per la coppia, dall'altra Harika continuerà a nutrire un profondo rancore verso Asiye. Nel frattempo Harika porterà avanti uno dei suoi piani più meschini. Vuole incastrare ed eliminare Asiye dalla scuola, quindi nasconderà nello zaino della rivale le domande rubate di una verifica, sperando che gli insegnanti la accusino del furto e prendano seri provvedimenti disciplinari.La ragazza nasconderà il materiale nello zaino della rivale, convinta che gli insegnanti la riterranno responsabile e prenderanno seri provvedimenti.

Quando tutto sembrerà ormai perduto, Doruk compirà un gesto inaspettato. Pur sapendo di andare incontro a pesanti conseguenze, si dichiarerà colpevole del furto per evitare che Asiye venga punita ingiustamente.

Un sacrificio che confermerà ancora una volta quanto siano profondi i suoi sentimenti.

A rendere ancora più delicata la situazione sarà infine una scoperta destinata a provocare nuove tensioni tra i fratelli Eren e Sengul. I ragazzi verranno infatti a sapere che il denaro inviato da Suzan per aiutarli non è mai arrivato nelle loro mani. La donna, infatti, lo avrà utilizzato per pagare la retta scolastica dei propri figli, Aybike e Ogulcan.

La rivelazione aprirà una nuova frattura nei rapporti familiari e alimenterà un clima di sfiducia destinato a pesare sulle puntate successive. Tra sacrifici, segreti, dichiarazioni d'amore e decisioni coraggiose, la settimana si preannuncia ricca di colpi di scena e di svolte capaci di cambiare il destino di molti protagonisti.