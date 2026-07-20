Le prossime puntate di Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim), in onda da lunedì 27 luglio a domenica 2 agosto su Canale 5, saranno ricche di eventi destinati a cambiare profondamente gli equilibri tra i protagonisti. Intrighi, vendette, scontri e rivelazioni animeranno una settimana che metterà a dura prova i rapporti tra studenti e famiglie. Al centro della scena ci saranno Omer, Akif, Harika e Tolga, protagonisti di vicende che porteranno a decisioni clamorose e a conseguenze difficili da prevedere. Le tensioni tra Harika e Omer raggiungeranno un nuovo livello.

La ragazza convincerà sua madre Suzan a intervenire direttamente, chiedendole di convocare il consiglio scolastico con l'obiettivo di ottenere l'espulsione del giovane Omer.

Quando tutto sembrerà giocare contro Omer, accadrà però qualcosa di completamente inatteso. Akif, che in molte occasioni si è scontrato con il ragazzo, prenderà sorprendentemente le sue difese. Durante la riunione farà tutto il possibile per evitare che venga allontanato dall'istituto, lasciando senza parole chiunque assista alla scena.

Akif dichiara guerra a Kadir

Parallelamente, Akif scoprirà che tra sua figlia Melisa e Kadir è nata una relazione sentimentale. La notizia scatenerà la sua furia. L'uomo non accetterà quella storia e prenderà subito provvedimenti durissimi.

Da una parte minaccerà di licenziare Kadir, dall'altra metterà Melisa davanti a una scelta drastica: se non interromperà immediatamente la relazione, i fratelli Eren rischieranno addirittura di essere espulsi dalla scuola. Una pressione che renderà la situazione sempre più complicata per tutti.

Nel frattempo Doruk, Kadir, Omer e Ogulcan uniranno le forze per fare chiarezza su una vicenda che ha provocato enormi tensioni. I quattro saranno convinti che dietro la diffusione delle fotografie compromettenti di Asiye e Aybike ci sia proprio Tolga. Determinati a dimostrare la sua colpevolezza, organizzeranno un piano che porterà finalmente alla verità. Il loro tentativo avrà successo: la confessione di Tolga verrà registrata e il video sarà proiettato sul maxi schermo della scuola davanti a studenti e insegnanti.

Di fronte a prove così evidenti, la direzione non potrà fare altro che prendere una decisione esemplare. Tolga verrà espulso dall'istituto.

Erhan si vendica di Akif

Le sorprese, però, non finiranno qui. Erhan, ormai esasperato dai continui soprusi subiti da Akif, deciderà di colpirlo nel modo più doloroso possibile. Per vendicarsi invierà a Doruk un filmato sconvolgente: il video che documenta la morte di Veli. Il contenuto rischierà di aprire nuovi scenari e di mettere seriamente in difficoltà Akif. Anche la situazione personale di Harika continuerà a peggiorare.

Lei e Suzan saranno ospiti della signora Sibel, sperando di poter ritrovare un po' di serenità dopo le difficoltà degli ultimi tempi.

La convivenza, però, durerà molto poco. La padrona di casa sorprenderà infatti Harika mentre ruba un paio di orecchini. Di fronte a quel gesto, Sibel perderà completamente la fiducia nelle due donne e prenderà una decisione immediata: le caccerà di casa senza concedere loro una seconda possibilità. Un episodio che renderà ancora più complicato il momento che madre e figlia stanno attraversando.

Gli episodi in onda dal 27 luglio al 2 agosto promettono quindi emozioni continue. Tra espulsioni, vendette, segreti che vengono finalmente alla luce e rapporti sempre più tesi, Tutto per la mia famiglia entrerà in una fase decisiva della sua narrazione.

Omer dovrà difendersi da nuovi attacchi, Akif mostrerà ancora una volta il suo carattere imprevedibile, mentre Harika e Suzan saranno costrette a fare i conti con le conseguenze delle proprie azioni. Una settimana destinata a lasciare il segno e ad aprire nuovi scenari per tutti i protagonisti della serie.