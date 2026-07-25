Le trame delle puntate di Tutto per la mia famiglia in programma dal 27 al 2 agosto in prima visione su Canale 5 rivelano che Omer verrà espulso dopo aver aggredito Harika. Stessa sorte toccherà anche a Tolga, il quale provocherà uno scandalo ai danni di Asiye.

Omer aggredisce la sorellastra Harika

Aybike convincerà Asiye a lavorare ad una festa privata all'oscuro che dietro si nasconde un piano vendicativo di Tolga. Le due cugine scopriranno di essere state ingaggiate come escort ad un party. Durante un parapiglia, Asiye batterà la testa contro lo spigolo della piscina, riportando una vistosa ferita.

La ragazza deciderà di tenere la bocca cucita, nascondendo l'accaduto ai fratelli.

Nebahat, intanto, aiuterà Sengul a riconquistare Orhan mentre Harika apparirà intenzionata a vendicarsi di Omer. La donna convincerà Suzan a far espellere il fratellastro dall'istituto scolastico. Akif impedirà l'espulsione del giovane dopo aver preso le sue difese. La situazione si complicherà ancora di più quando Omer verrà veramente espulso dopo aver aggredito Harika.

Tolga espulso dal collegio grazie a Doruk, Omer, Kadir e Ogulcan

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia rivelano che Akif bloccherà le carte di credito dell'ex amante, convincendola che l'azienda naviga in acque tempestose. Melisa continuerà a frequentare Kadir di nascosto ma suo padre scoprirà tutto.

Akif, a questo punto, minaccerà di licenziare il giovane ed espellere i fratelli Eren dalla scuola. Melisa fingerà di aver interrotto la reazione con Kadir.

Tolga, intanto, non si accontenterà della trappola organizzata ai danni di Asiye e Aybike. Il giovane provocherà uno scandalo, diffondendo una foto compromettente che alimenterà umiliazioni e pregiudizi nei confronti della sorella di Kadir. Doruk, Omer, Kadir e Ogulcan decideranno di mettere con le spalle al muro Tolga, che non avrà altra scelta che ammettere le sue colpe. Il video della confessione verrà proiettato nel collegio, provocando l'espulsione del giovane.

Asiye ha deciso di tornare a lavorare in paninoteca

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Tutto per la mia famiglia è accaduto che i fratelli Eren hanno cercato di ritrovare un po' di calma in seguito ai numerosi scontri.

I problemi hanno però continuato a vivacizzare la loro vita sia a scuola che nel privato. Omer ha iniziato a dare ripetizioni per aiutare economicamente i fratelli, rimasti poveri in seguito alla tragica morte dei genitori. Kadir, invece, ha alternato il lavoro nella caffetteria del collegio a impieghi saltuari mentre Asiye è tornata a lavorare per Selim presso la paninoteca. Doruk è apparso sempre più innamorato della ragazza.