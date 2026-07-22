In occasione dei nuovi episodi di Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim in lingua originale) in onda dal 27 luglio al 2 agosto su Canale 5, gli spoiler ci raccontano che Tolga diffondere alcune foto compromettenti che mostrano una possibile intesa tra Asiye e Aybike. Intanto Harika e sua madre Suzan vengono cacciate di casa da Sibel, a causa di un fatto increscioso.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni legate ai nuovi episodi di Tutto per la mia famiglia, trattano diversi intrecci. Tolga entra in possesso di alcune foto compromettenti riguardanti Asiye e Aybike, ma Doruk, Kadir, Omer e Ogulcan decidono di affrontarlo poiché sono convinti che sia stato proprio lui ad averle rese pubbliche.

Messo sotto pressione Tolga ammette di essere stato lui a diffondere le foto, così il viene espulso dalla scuola.

All'interno dell'edificio scolastico i problemi non sembrano finire, perché Harika convince sua madre a convocare un consiglio straordinario scolastico per decidere l'espulsione di Omer. Nel momento in cui tutti votano a favore dell'espulsione, Akif tende una mano al ragazzo. Nel frattempo Akif vuole licenziare Kadir, perché lo ha visto avere un atteggiamento complice con Melisa: l'uomo sembra essere intenzionato ad esplellere dalla scuola tutti i fratelli di Kadir se non lascia sua figlia. Erhan invece si ribella alle malefatte di Akif, tanto che si vendica mandando a Doruk il video dell'uccisione di Veli Eran.

Harika sorpresa a rubare in casa di Sibel

Per quanto riguarda Harika e sua madre Suzan, le due risultano essere ospiti a casa di Sibel. Quest'ultima però decide di cacciarle di casa, dopo aver visto che Harika ha rubato un paio di orecchini presso la sua abitazione. Dunque Harika e Suzan si ritrovano a dover cercare un nuovo alloggio.

Dove e quando seguire la dizi turca

Gli episodi di Tutto per la mia famiglia vengono trasmessi su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 16:50. Mentre nel weekend i nuovi appuntamenti vanno in onda alle 17:45 ma sempre sul quinto canale del piccolo schermo. Tutti gli episodi della soap tv turca sono inoltre disponibili sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.