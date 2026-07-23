La nuova settimana di Tutto per la mia famiglia si preannuncia ricca di svolte inattese. Gli episodi in onda da lunedì 27 luglio a domenica 2 agosto metteranno in primo piano le rivalità tra gli studenti, i contrasti familiari e una serie di decisioni destinate a modificare profondamente gli equilibri della storia. Mentre alcuni protagonisti proveranno a vendicarsi dei torti subiti, altri saranno costretti a fare i conti con le conseguenze delle proprie scelte. Al centro delle vicende ci saranno ancora una volta Omer, Akif, Harika e Tolga.

Harika vuole allontanare Omer dalla scuola

La settimana si aprirà con una nuova iniziativa di Harika, determinata a cacciare Omer dalla scuola e metterlo in seria difficoltà. La ragazza convincerà Suzan a richiedere la convocazione del consiglio scolastico con l'obiettivo di ottenere l'espulsione del giovane. Quando la questione arriverà davanti al consiglio scolastico, però, accadrà qualcosa che nessuno aveva previsto. Proprio Akif, da cui tutti si aspetterebbero un atteggiamento opposto, sceglierà di schierarsi dalla parte di Omer, impegnandosi affinché il giovane possa continuare a frequentare le lezioni. Una presa di posizione che sorprenderà sia gli studenti sia gli adulti coinvolti nella vicenda.

L'imprenditore dovrà affrontare anche un'altra questione molto delicata. Scoperta la relazione tra Melisa e Kadir, perderà completamente la pazienza. Per lui quella storia rappresenterà un problema da risolvere nel più breve tempo possibile e sarà disposto a usare ogni mezzo pur di separare i due ragazzi. Kadir rischierà così di perdere il lavoro, mentre sui fratelli Eren si abbatterà una nuova minaccia: Akif farà capire chiaramente che, se la relazione continuerà, potrebbe intervenire anche sul loro futuro scolastico.

I ragazzi preparano una trappola

Nel frattempo Doruk, Omer, Kadir e Ogulcan smetteranno di limitarsi ai sospetti. Convinti che Tolga sia il responsabile della diffusione delle fotografie che hanno messo in imbarazzo Asiye e Aybike, organizzeranno un piano studiato nei minimi dettagli per costringerlo ad ammettere le proprie responsabilità.

L'iniziativa darà i risultati sperati. Tolga finirà per confessare tutto senza rendersi conto di essere stato ripreso, e quel filmato diventerà presto la prova decisiva. La registrazione non resterà privata.

Il video sarà proiettato pubblicamente sul grande schermo della scuola, sotto gli occhi di studenti, professori e dirigenti. A quel punto ogni dubbio verrà cancellato. Di fronte all'evidenza dei fatti, la scuola prenderà un provvedimento immediato: Tolga verrà espulso, chiudendo così uno dei capitoli più discussi delle ultime settimane.

Anche Erhan deciderà di passare all'azione. Dopo aver sopportato a lungo i comportamenti di Akif, sceglierà di vendicarsi inviando a Doruk un filmato destinato a provocare nuove tensioni.

Si tratta del video che riguarda la morte di Veli, un documento che potrebbe avere conseguenze pesantissime e riportare alla luce fatti che qualcuno avrebbe preferito dimenticare.

Harika e Suzan vengono mandate via

Parallelamente, Harika e Suzan cercheranno di ricominciare ospiti della signora Sibel. La loro permanenza, però, durerà pochissimo. Un episodio apparentemente banale farà crollare ogni possibilità di convivenza: Sibel sorprenderà Harika mentre si impossessa di un paio di orecchini. La donna non accetterà quanto accaduto e prenderà una decisione drastica, invitando entrambe a lasciare immediatamente la sua casa. La settimana si chiuderà quindi con numerosi interrogativi ancora aperti. Alcuni rapporti sembreranno ormai compromessi, mentre altri saranno messi a dura prova da verità, vendette e scelte che potrebbero influenzare il futuro di tutti i protagonisti della serie.