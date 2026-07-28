Dal 3 al 9 agosto su Canale 5 tornano in onda i nuovi episodi della soap tv Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim in lingua originale). Gli spoiler annunciano nuovi problemi per la famiglia Eren: poiché Kadir viene accusato di aver ferito gravemente Erhan e quindi finisce in prigione. Mentre lui deve sopportare i soprusi di un altro detenuto, i suoi fratelli finiscono in orfanotrofio.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia, vedono la famiglia alle prese con le difficoltà economiche: Hilmi infatti, vuole demolire la casa col pollaio dove vivono i 4 orfani, perché comprende che da parte di Asiye non lo amerà mai.

I problemi non sono finiti, perché Akif raggiunge un luogo isolato dove incontra Erhan: tra i due nasce una colluttazione violenta e parte un colpo di pistola, ma nel mentre arriva Kadir e sorpreso dalla polizia viene accusato di tentato omicidio e rapina. Motivo per cui Kadir finisce in prigione e subisce i soprusi di Resat, mentre i suoi fratelli finiscono in un orfanotrofio dove anche loro subiranno le prepotenze di Cemile. Kadir riesce ad uscire di prigione solo quando Erhan si sveglia e confessa la verità sull'aggressione subita. Nel frattempo Tolga che ha assistito alla scena ha iniziato a ricattare Akif ed in cambio del silenzio chiede di essere riammesso a scuola. Il rientro a scuola di Tolga genera diverse tensioni, solamente in un secondo momento Nebahat scopre tramite Doruk che Akif è ricattato dal ragazzo per via dell'aggressione a Erhan.

I fratelli Eren trovano il loro lieto fine

Archiviato il momento di difficoltà, i fratelli Eren sembrano rivedere uno spiraglio di luce.

Dopo l'uscita dal carcere di Kadir, un uomo gli fa consegnare una busta contenente del denaro che apparteneva ad un ex compagno di cella scomparso prematuramente. Dunque Kadir propone di investire il denaro in un ristorante in vendita.

La felicità dei fratelli rischia di essere messa a repentaglio, quando Cemile bussa alla loro porta per avere un tetto sopra la testa. La ragazza in cerca della sorella, scopre che lavora in un ristorante per saldare un grosso debito. Di conseguenza Cemile pensa di utilizzare il denaro degli Eren, ma Sengül convince Kadir a nascondere i soldi in un luogo sicuro.