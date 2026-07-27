Nelle puntate di Tutto per la mia famiglia in onda da lunedì 3 a domenica 9 agosto su Canale 5, la settimana si apre alle 17:15 dal lunedì al venerdì e prosegue il sabato e la domenica alle 17:45 nel weekend, con una serie di eventi che intrecciano tensioni, verità taciute e scelte che cambiano gli equilibri tra gli Eren e i loro alleati. Il clima si fa subito incandescente quando Doruk, Ömer, Berk e Ogulcan decidono di prendere in mano la situazione e sequestrano Tolga, determinati a ottenere da lui una confessione definitiva sulla sostituzione della pistola di scena.

Un gesto impulsivo, nato dalla necessità di proteggere la famiglia e di far emergere una verità che continua a generare sospetti e conseguenze.

Tolga sotto pressione, Doruk costretto al silenzio

Il rapimento improvvisato dei ragazzi porta Tolga a un confronto diretto con le sue responsabilità, ma il ritorno a scuola segna un nuovo ribaltamento: Tolga pretende che Doruk mantenga i segreti di suo padre, trascinandolo in un patto che lo isola da tutti. Doruk, schiacciato dal peso di ciò che sa e incapace di parlarne, si chiude in un silenzio che finisce per incrinare il rapporto con la fidanzata, portandola a lasciarlo. Intanto Nebahat, informata da Doruk della riammissione di Tolga, affronta Akif per ottenere spiegazioni e si ritrova davanti a una verità che la sconvolge, capace di mettere in discussione la fiducia nel marito e il suo modo di gestire il potere.

Parallelamente, la vita quotidiana dei personaggi si muove tra difficoltà economiche e tentativi di ricominciare. Suzan lavora come commessa per mantenere una parvenza di stabilità, mentre Şengül chiede ospitalità alla sorella Sermin, affrontando con lei questioni economiche che riaprono vecchie tensioni familiari. Con l’aiuto di Doruk, Şengül riesce a riottenere il suo posto come domestica, un piccolo passo verso una normalità che sembrava perduta.

Aybike e Berk tra studio e sentimenti, Cemile sconvolta dalla verità su Yeliz

Alla biblioteca, Aybike si concentra sullo studio e accetta di aiutare Berk con la chimica, un gesto che riavvicina i due e riporta un po’ di serenità in un contesto dominato da conflitti e segreti.

Ma la trama più dolorosa riguarda Cemile: la ragazza continua a cercare la sorella Yeliz, convinta che prima o poi riuscirà a trovarla. La verità che emerge è devastante: Yeliz è scomparsa da mesi e nessuno sa dove sia finita. La notizia la colpisce profondamente, aprendo un nuovo capitolo di angoscia e incertezza che rischia di trascinarla in una spirale emotiva difficile da gestire.