Le anticipazioni delle puntate di Tutto per la mia famiglia, in onda su Canale 5 da lunedì 13 a venerdì 17 luglio, annunciano una settimana ricca di emozioni, colpi di scena e decisioni destinate a cambiare il destino dei protagonisti. Al centro delle nuove vicende ci saranno ancora una volta i fratelli Eren, costretti ad affrontare nuovi ostacoli dopo le difficoltà vissute negli ultimi mesi. Tra dichiarazioni d'amore, tradimenti, inganni e gesti di grande altruismo, non mancheranno momenti di forte tensione.

Non mancheranno, però, nuovi intrighi.

Harika, sempre più gelosa e determinata a colpire Asiye, elaborerà un piano per rovinarle la reputazione. La ragazza nasconderà nello zaino della rivale le domande rubate di un compito scolastico, sperando che vengano trovate dagli insegnanti e che Asiye venga accusata di aver imbrogliato, con il rischio concreto di essere espulsa dalla scuola.

Orhan convince i fratelli Eren a non lasciare la città

La situazione prenderà una svolta quando Orhan scoprirà che Kadir, Omer, Asiye ed Emel hanno ormai deciso di lasciare la città per trasferirsi ad Adiyaman nella speranza di ricominciare da zero. Nonostante sia appena stato dimesso dall'ospedale e non abbia ancora recuperato completamente le forze, l'uomo non perderà tempo e si metterà immediatamente sulle loro tracce.

Consapevole del dolore e delle difficoltà affrontate dai ragazzi, Orhan farà di tutto per convincerli a non partire. Il suo sarà un appello sincero, dettato dall'affetto che prova nei loro confronti e dal desiderio di non vedere la famiglia dividersi definitivamente. Le sue parole riusciranno a toccare profondamente i fratelli Eren, che alla fine cambieranno idea e decideranno di rinunciare al trasferimento, scegliendo di restare accanto alle persone che li amano.

Nel frattempo anche Sengul sarà protagonista di un'importante confessione. La donna informerà Akif che il denaro consegnato a Omer è andato completamente perduto perché è stato distrutto dalle fiamme. Una notizia destinata a complicare ulteriormente una situazione economica già molto delicata.

Durante un momento di grande sincerità, sarà invece Akif ad abbassare le difese e ad aprirsi con Sengul. L'uomo racconterà alcuni episodi del proprio passato, lasciando emergere aspetti della sua storia personale rimasti finora sconosciuti e mostrando un lato più umano del suo carattere.

Doruk si prende la colpa per salvare Asiye

Sul fronte sentimentale arriveranno importanti novità per Doruk e Asiye. Il ragazzo deciderà infatti di presentarsi da lei con la scusa di farle gli auguri, ma l'incontro si trasformerà presto in una vera dichiarazione d'amore. Doruk le confesserà di essere profondamente innamorato e di non voler più nascondere i propri sentimenti.

Alla scena assisterà anche Kadir, che inizialmente osserverà con diffidenza il comportamento del giovane.

Pur continuando a non fidarsi completamente di Doruk, il fratello maggiore di Asiye comprenderà quanto la sorella tenga a lui e sceglierà di rispettare i suoi sentimenti. Le prometterà il proprio sostegno, ma la metterà anche in guardia, assicurandole che continuerà a vigilare su Doruk per essere certo che non la faccia soffrire.

Il piano sembrerà funzionare, almeno fino all'intervento di Doruk. Pur di evitare che Asiye paghi per una colpa mai commessa, il ragazzo compirà un gesto di straordinario coraggio: si assumerà ogni responsabilità e dichiarerà di essere lui l'autore del furto delle domande. Un sacrificio che dimostrerà ancora una volta quanto siano sinceri i sentimenti che prova nei confronti della giovane.

Nel corso della settimana emergerà anche un'altra spiacevole verità. I fratelli Eren scopriranno infatti che Sengul non ha utilizzato il denaro inviato da Suzan per aiutarli economicamente. La donna avrà destinato quella somma al pagamento della retta scolastica dei propri figli, Aybike e Ogulcan, mettendo ancora una volta i suoi interessi davanti alle necessità dei nipoti.

La scoperta provocherà grande amarezza e riaprirà vecchie ferite all'interno della famiglia, alimentando nuovi contrasti e rendendo ancora più difficile il rapporto tra Sengul e i fratelli Eren. Saranno puntate ricche di emozioni, nelle quali amore, senso della famiglia e desiderio di riscatto continueranno a intrecciarsi con tradimenti e colpi di scena destinati a tenere alta l'attenzione del pubblico.