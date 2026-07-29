Le trame delle puntate turche di Tutto per la mia famiglia rivelano che Alya e Nebahat organizzeranno un piano per dare una lezione a Akif Atakul. L'uomo cadrà in rovina dopo aver perso la sua azienda, la casa e l'auto a causa di un piano delle due donne.

Akif cade in bancarotta, Alya e Nebahat gli danno una lezione

Tutto inizierà quando Akif farà il suo arrivo a lavoro dove le guardie di sicurezza lo avvertiranno che Nebahat e Ayla hanno dato ordine di non farlo entrare. L'imprenditore scoprirà poco dopo che la donna insieme alla sua amica avevano cospirato per cacciarlo dall'Atakul Holding.

Nebahat e Ayla faranno in modo che Akif perda l'autorità di firmare dopo aver venduto tutte le proprietà della società. Le due donne diventeranno ricche mentre l'uomo d'affari cadrà in bancarotta. Ma le brutte notizie per Akif non saranno finite poiché una volta a casa capirà che la chiave non funziona. Suzan aprirà la porta dall'interno, informandolo che si tratta di un piano per fargli pagare tutti i danni che ha causato alle persone. Il padre di Doruk, a questo punto, si recherà ad un bancomat per prendere dei soldi ma non preleverà nulla. L'uomo disperato correrà a casa di Tolga, che però gli chiuderà la porta in faccia non volendo aiutarlo.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Akif rimane senza auto e soldi

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia rivelano che Akif passerà la notte nella sua vettura. La mattina seguente, l'uomo scoprirà che un carroattrezzi ha intenzione di portare via la sua auto in quanto parcheggiata in un luogo non autorizzato. All'arrivo della polizia, l'imprenditore rivelerà di non avere soldi per pagare la multa. Il padre di Doruk e Melisa finirà per vagare per le vie del quartiere senza auto e soldi fino a quando non si siederà in un parco dove verrà scambiato per un senzatetto da una signora. Quest'ultima deciderà di aiutare l'uomo mentre Suzan, Nebahat e Alya brinderanno per essere riuscite a dargli una lezione.

Harika si è fatta male da sola per far ricadere la colpa su Omer

Nelle ultime puntate di Tutto per la mia famiglia andate in onda a fine luglio in Italia, Harika ha commesso una pazzia, colpendosi da sola con un vaso per far ricadere la colpa su Omer. La ragazza ha fatto credere a Suzan di essere stata aggredita dal fratellastro. La donna ha allontanato il giovane, facendolo espellere dal collegio. Akif è intervenuto per impedire che succedesse. Ogulcan, invece, ha scoperto che Harika si è ferita da sola. Il ragazzo ha deciso di tacere per proteggere la ragazza. Tuttavia, Omer entrato in possesso delle prove ha accusato suo cugino di aver mentito per proteggere la ragazza per la quale prova un debole.