Nelle puntate della seconda stagione della soap turca Tutto per la mia famiglia, si assisterà all’ingresso di un nuovo personaggio. Si tratta di Kaan (Eren Ören), che metterà in difficoltà il padre Akif Atakul (Celil Nalçakan) quando scoprirà della sua esistenza. L’uomo d’affari arriverà a minacciare il figlio segreto, per impedirgli di rivelare il loro legame di parentela ai suoi cari.

Akif mente alla moglie Nebahat sull’identità di Kaan

Ben presto, a Istanbul giungerà Kaan, un ragazzo maggiorenne nato dalla passata relazione tra Akif e la sua defunta madre Zumrut.

Il giovane per iniziare metterà piede al collegio Ataman e annuncerà al direttore di essere il figlio di Akif. Quest’ultimo rimarrà sconvolto, appena scoprirà di essere il padre del ragazzo.

A interrompere il loro incontro, ci penserà sua moglie Nebahat, così Akif le mentirà, facendole credere che Kaan sia il figlio di un suo insegnante.

Akif non si lascia intimorire dal figlio ritrovato

A quel punto, Nebahat insisterà per accogliere Kaan nel suo appartamento, dandogli la possibilità di conoscere i suoi fratellastri Doruk e Melisa. Sin da subito, Kaan minaccerà il padre Akif, dicendogli di essere disposto a svelare la sua vera identità ai suoi familiari, se non realizzerà ogni sua richiesta.

Akif non si farà affatto intimorire, infatti lo affronterà e gli dirà che ci saranno delle conseguenze se non cambierà il suo comportamento.

Riepilogo: Akif si è opposto alla relazione della figlia Melisa con Kadir

In precedenza, Akif ha dimostrato di essere capace di tutto pur di ottenere ciò che vuole. Ad esempio, l’uomo ha licenziato Kadir in preda alla furia, appena ha scoperto che ha una relazione con sua figlia Melisa. Quest’ultima per impedire al padre di espellere i fratelli Eren dalla scuola, gli ha fatto credere di non essere più fidanzata con Kadir, seguendo il consiglio di Doruk. Inoltre, Akif si è vendicato della sua ex amante Suzan, facendola finire in bancarotta, servendosi dell’aiuto di Erhan. In particolare, prima di avere un aborto, Suzan aveva rivelato a Nebahat di aspettare un figlio da suo marito Akif. La reazione di Nebahat era stata delle peggiori, per aver chiesto il divorzio ad Akif, dopo aver schiaffeggiato Suzan.