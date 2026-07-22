Harika sarà spietata con Suzan nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia: "Vai a lavorare", urlerà, "Non posso mangiare solo panini tutti i giorni".

Le anticipazioni tv rivelano che quando Suzan sarà in difficoltà economiche sua figlia non le starà affatto vicina. La ragazza, al contrario, non farà altro che colpevolizzare sua madre e pretendere una vita agiata.

La caduta di Suzan e Harika in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia annunciano un momento molto duro per Suzan. Harika, infatti, renderà a sua madre la vita impossibile rendendo ancora più aspre le prove a cui la vita la sottoporrà.

Innanzi tutto, la ragazza riuscirà a sbarazzarsi di suo fratello nel giro di pochi giorni. Suzan accoglierà Omer in casa, ma Harika si romperà un vaso in testa accusandolo e facendolo passare per un violento. La donna, spaventata, sarà costretta a cacciare il figlio appena ritrovato, ma questo sarà solo l'inizio. Ad infierire ci si metterà anche Akif che riuscirà a far finire Suzan in bancarotta. Harika e sua madre di troveranno all'improvviso senza soldi e casa: una situazione che alla ragazza sarà insopportabile. Le due donne saranno ospitate da un'amica di Susan, Sibel, che non saprà della grave crisi che stanno passando. Harika avrà da ridire sul soggiorno e si lamenterà del letto scomodo e del cibo, facendo fare una pessima figura a sua madre, ma non si fermerà qui.

La ragazza, infatti, si introdurrà nella camera di Sibel e ruberà dei preziosi orecchini.

Harika incontentabile, Suzan disperata

Nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia, quando Sibel sorprenderà Harika con i suoi orecchini, la caccerà via con Suzan che si vergognerà moltissimo del gesto di sua figlia. Con il poco denaro rimasto, la donna prenderà la stanza di un motel e Harika toccherà il fondo. La ragazza non potrà pensare all'idea di vivere in un posto così squallido e sfogherà la sua rabbia contro Suzan. Harika rifiuterà il cibo dell'hotel e urlerà contro sua madre: "Vai a lavorare, non posso mangiare panini tutti i giorni". La donna, umiliata, si farà forza e andrà a cercare un impiego: tutto ciò che troverà sarà fare la commessa in un negozio. Harike, però, sarà furiosa anche per questo, perché considererà umiliante avere una madre che fa la commessa.