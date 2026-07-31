Momenti di grande tensione nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia. Le trame turche in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Kadir si troverà a lottare tra la vita e la morte in terapia intensiva dopo un incidente stradale provocato da Melisa. Akif farà di tutto pur di nascondere la verità sul sinistro.

Melisa investe Kadir con l'auto

Tutto inizierà quando Melisa e Susen decideranno di tornare a casa dopo aver studiato dagli Eren. Durante il tragitto, la sorella di Doruk deciderà di guidare l'auto, prendendo il posto dell'amica impossibilitata a causa di una ferita alla mano.

Lungo la strada, la vettura guidata da Melisa si troverà improvvisamente di fronte alla moto di Kadir. La ragazza non riuscirà ad evitare lo scontro e il giovane verrà scaraventato contro il parabrezza prima di finire sull'asfalto privo di sensi. Melisa accuserà uno svenimento dopo essersi resa conto di aver investito il suo amato. Sul posto arriverà Akif, che invece di chiamare i soccorsi ordinerà a Kaan di riportare Melisa e l'amica a casa. L'imprenditore minaccerà Susen affinché non denunci l'accaduto alla polizia, sostenendo che condannerebbe all'arresto sia lei che sua figlia. L'uomo porterà poi Kadir in ospedale, abbandonandolo all'ingresso dove verrà soccorso dal personale.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Kadir lotta tra la vita e la morte in ospedale

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia rivelano che Asiye e Omer inizieranno a preoccuparsi per il mancato rientro del fratello. Poco dopo, il cugino di Ogulcan riceverà una telefonata dall'ospedale che lo informerà dell'incidente accaduto a Kadir. Gli Eren correranno immediatamente al pronto soccorso dove troveranno anche Doruk e Berk.

Nel frattempo, Kadir verrà sottoposto a un delicato intervento chirurgico nel tentativo di fermare una grave emorragia e stabilizzare le sue condizioni. Al termine dell'operazione però le condizioni del ragazzo saranno tutt'altro che rassicuranti. Lo staff medico informerà la famiglia che il giovane sta lottando tra la vita e la morte a causa di alcune fratture e la perforazione di alcuni organi interni.

I dottori informeranno i fratelli Eren che il loro paziente dovrà rimanere in terapia intensiva fino alla stabilizzazione delle sue condizioni.

Tolga ha deciso di vendicarsi di Omer

Nel frattempo, negli ultimi episodi di Tutto per la mia famiglia che sono stati trasmessi a luglio su Canale 5, Tolga ha scoperto da Berk che il suo ruolo nello spettacolo teatrale è stato assegnato ad Omer Eren. Il giovane ha deciso di vendicarsi sostituendo la pistola di scena con un'arma vera.