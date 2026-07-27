Le trame delle puntate turche di Tutto per la mia famiglia in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Akif sparerà un colpo di pistola contro Erhan, reo di tenerlo in pugno con una prova capace d'incastrarlo per la morte di Veli. L'uomo farà poi ricadere la colpa su Kadir Eren, intervenuto sul luogo della sparatoria.

Erhan minaccia Akif

Akif spedirà in bancarotta l'ex amante Suzan. L'uomo inoltre si rifiuterà di dare ad Erhan la cifra che avevano concordato per far fallire la donna. L'assistente, a questo punto, ricatterà Akif utilizzando una chiavetta USB in cui aveva registrato l'omicidio di Veli.

Doruk, una volta visto il video, chiederà una spiegazione al padre. Quest'ultimo dirà al figlio di aver avuto un litigio col dipendente assunto in nero a causa degli inganni di Kaan. Erhan, intanto, minaccerà nuovamente Akif, dandogli appuntamento in una campagna isolata e chiedendogli di portare molto denaro. Per non dare troppo nell'occhio, l'uomo sceglierà di farsi accompagnare dal taxi guidato da Kadir.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Akif spara ad Erhan, Kadir viene arrestato

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia rivelano che Akif esploderà un colpo di pistola contro Erhan mandandolo in coma. Il padre di Doruk farà poi ricadere la colpa su Kadir. Il maggiore degli Eren verrà arrestato quando verrà trovato con in mano la pistola ed accanto al corpo privo di sensi di Erhan.

Akif riuscirà così ad allontanare la figlia Melisa dal ragazzo per il quale si è presa una cotta.

Intanto il pubblico scoprirà che Tolga ha assistito alla sparatoria in cui è rimasto colpito Erhan. Il giovane spiffererà quanto visto a Doruk, che non saprà se rimanere fedele ad Asiye oppure proteggere il padre per l'ennesima volta. Tolga inoltre ricatterà Akif, chiedendogli di farlo tornare in collegio se non vuole che il suo segreto venga a galla.

Omer, Asiye e Emel, invece, dovranno affrontare grosse problematiche finanziarie mentre il loro fratello rimarrà in carcere. I tre decideranno di andare in un orfanotrofio a causa di alcuni problemi a pagare le bollette.

Asiye ha iniziato a lavorare per Selim

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Tutto per la mia famiglia andate in onda a fine luglio su Canale 5, Omer ha iniziato a dare delle ripetizioni private a due studenti per contribuire alle spese della famiglia. Anche Asiye ha cominciato a lavorare nella paninoteca di Selim per racimolare del denaro con cui pagare le bollette. A tal proposito, Aybike ha convinto la cugina ad accettare un lavoro in una festa privata. Le due sono apparse all'oscuro che dietro all'offerta si nasconde un piano di Tolga.