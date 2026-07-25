Le trame delle puntate turche di Tutto per la mia famiglia rivelano che Sengul e Orhan decideranno di sposarsi nuovamente in seguito ad un periodo di separazione. Il clima di festa verrà funestato da Gonul, la quale vorrà vendicarsi della sua rivale in amore.

Gonul rovina l'abito da sposa di Sengul

Tutto inizierà quando Gonul deciderà di vendicarsi di Sengul, rea di essersi ripresa Orhan. La donna ingannerà la sarta affinché lasci incustodito il negozio per distruggere l'abito nuziale della rivale in amore. La madre di Aybike scoprirà presto che dietro al gesto c'è la mano di Gonul e la informerà che da ora in avanti non sarà più clemente con lei.

Nonostante questo, Sengul apparirà molto colpita dopo che la donna le distruggerà l'abito da sposa originale con cui aveva sposato per la prima volta Orhan. La donna chiamerà Nebahat, la quale si offrirà di comprarle uno nuovo.

Sengul e Orhan sposi, Gonul investe Afra con l'auto

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia rivelano che Nebahat e Sengul stringeranno un'amicizia molto forte. La madre di Doruk apparirà meticolosa quando comprerà gli abiti da cerimonia per i figli ed i nipoti dell'amica. La donna inoltre deciderà di fare un regalo anche ad Orhan. Nel frattempo, Gonul apparirà sempre più desiderosa di vendetta. La donna raggiungerà Orhan, accusandolo di averla rovinata e chiedendogli la restituzione del denaro che gli aveva dato durante la loro relazione.

Nel frattempo, arriverà il giorno delle nuove nozze tra Orhan e Sengul. Gli ospiti trascorreranno una bella serata intrattenuti da Doruk e Asiye che canteranno alcune canzoni. Il clima di festa sarà funestato dall'arrivo di Gonul e Afra. Ma le due donne completamente ubriache finiranno per mettersi in ridicolo davanti a tutti. Sengul chiederà al figlio di accompagnare madre e figlia a casa. Ma Gonul rifiuterà l'aiuto, preferendo salire a bordo dell'auto. Alla fine, la donna finirà per investire la figlia Afra dopo aver fatto retromarcia con la macchina.

Omer ha voluto aiutare economicamente la sua famiglia

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Tutto per la mia famiglia che sono andate in onda a fine luglio su Canale 5, Kadir ha accettato di prendere parte ad una serata in compagnia di Melisa ma le cose non sono andate per il verso giusto.

Il giovane non si è sentito a suo agio a causa del divario sociale che lo separa dalla sua amata e dai suoi amici. Omer, invece, ha pensato che fosse arrivato il momento di aiutare la famiglia in grave difficoltà economica. Il giovane ha iniziato a dare ripetizioni private a due studenti più giovani. Infine Asiye è apparsa decisa a tornare a lavorare nella paninoteca di Selim.