Le trame delle puntate turche di Tutto per la mia famiglia annunciano momenti di grande paura per Kadir. Il maggiore degli Eren rimarrà vittima di un grave incidente stradale provocato da Melisa.

Tutto per la mia famiglia anticipazioni: Kadir rimane vittima di un drammatico incidente in moto

Tutto inizierà quando Kadir scoprirà che Akif ha ucciso suo padre grazie ad una soffiata di Kaan. Il ragazzo raggiungerà l'uomo, con il quale darà vita ad un violento parapiglia. Il maggiore degli Eren informerà Atakul che non esiterà ad andare dalla polizia per consegnare le prove dell'omicidio di Veli.

L'uomo, a questo punto, chiederà a suo figlio Kaan di seguire Kadir, non volendo finire in prigione. In questa circostanza, Akif chiederà a suo figlio di speronare la moto con sopra il fratello di Omer per provocare un incidente ma lui rifiuterà.

Nel frattempo, Melisa e Susan si metteranno in auto dopo aver terminato di studiare a casa degli Eren. Ad un certo punto lungo la strada, l'auto guidata da Melisa si scontrerà con la moto di Kadir, provocando un drammatico incidente. Il fratello maggiore di Emel colpirà il parabrezza della macchina per poi cadere a terra privo di sensi.

Melisa sviene scoperto che ha investito Kadir

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia rivelano che Kaan scenderà dall'auto per soccorrere Kadir mentre Akif cercherà la chiavetta UBS, capace di incastrarlo per omicidio.

In questa circostanza, l'uomo andrà su tutte le furie alla scoperta che sua figlia Melisa guidava l'auto che ha provocato l'incidente. La ragazza apparirà in ansia per le condizioni della vittima all'oscuro che si tratta di Kadir. La studentessa cadrà a terra svenuta, tanto da essere soccorsa da Kaan che la porterà a casa su ordine di Akif. Quest'ultimo, intanto, porterà il maggiore degli Eren in ospedale. L'uomo lascerà il ragazzo all'ingresso della struttura dove sarà soccorso immediatamente dagli infermieri.

Tolga ha organizzato un piano di vendetta nelle ultime puntate della serie tv

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Tutto per la mia famiglia andate in onda fine luglio su Canale 5, Omer si è guadagnato la fiducia del capo di un negozio di telefonia mentre Ogulcan ha scoperto che suo cugino è il figlio di Suzan.

Quest'ultima ha offerto dei soldi a Kadir per tenere la bocca cucita sul segreto. Intanto Omer ha provato a conquistare Ayse mentre Doruk ha fatto la stessa cosa con Asiye. Susan, invece, ha cercato di colpire Akif, smascherando i suoi affari illeciti e proponendo ad Erhan un accordo assai rischioso. Infine Tolga sicuro che Berk fosse la causa dei suoi problemi con Asiye ha organizzato un piano di vendetta.