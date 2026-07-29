Nel corso delle puntate turche di Tutto per la mia famiglia in programma prossimamente su Canale 5, Ogulcan vivrà un momento molto difficile. Il giovane verrà arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo una rissa finita male.

Ogulcan ferma una lite tra Emir e Omer

Tutto inizierà quando Ilknur chiederà alla famiglia Eren di recarsi a cena a casa sua. In questa circostanza, Omer incontrerà il nipote della donna, che dimostrerà di non andare per niente d'accordo con lui. Emir non farà altro che umiliare il ragazzo quando non ci sarà nessuno nei paraggi.

Le provocazioni del nipote di Ilknur scateneranno le ire del fratello di Kadir, il quale finirà per perdere la pazienza. Asiye e Ogulcan chiederanno al congiunto di tranquillizzarsi ma tutti i loro sforzi saranno inutili. Omer e Emir si renderanno protagonisti di una violenta lite. Il fratello di Aybike interverrà nella situazione, spingendo violentemente il nipote di Ilknur a terra.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Ogulcan in carcere per tentato omicidio

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che il clan Eren apparirà molto preoccupato quando scopriranno che Emir è entrato in coma. Sengul non esiterà ad incolpare Omer per aver reagito alle provocazioni del nipote di Ilknur e per aver messo suo figlio nei guai.

Intanto la madre di Emir chiederà giustizia per suo figlio. Poco dopo, la polizia farà il suo arrivo al collegio per arrestare Ogulcan. In questa circostanza, Harika chiederà al ragazzo di essere forte. Orhan cercherà di chiedere un anticipo al suo datore di lavoro poiché non avrà soldi per pagare l'avvocato per far uscire Ogulcan di prigione. Ma la richiesta dell'uomo farà un buco nell'acqua e per questo sarà costretto a chiedere un finanziamento di 10 mila lire turche. Soldi che non eviteranno che suo figlio entri in prigione con l'accusa di tentato omicidio.

Omer, Kadir e Doruk hanno dato una lezione a Tolga

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Tutto per la mia famiglia andata in onda a fine luglio sui teleschermi di Canale 5, Tolga ha organizzato una vendetta ai danni di Asiye.

Il ragazzo ha pubblicato delle foto della ragazza in atteggiamenti compromettenti con Alp. Il collegio ha provato ad arginare lo scandalo mentre la giovane Eren ha raccontato tutto ai fratelli che hanno giurato vendetta. Omer e Kadir insieme a Doruk hanno deciso di affrontare Tolga, convinti che sia dietro all'umiliazione subita da Asiye. In breve tempo, i tre sono riusciti ad ottenere una confessione in grado d'incastrare il ragazzo grazie all'aiuto inaspettato di Harika. Quest'ultima ha dimostrato di nascondere un segreto che è stato scoperto da Ogulcan. Il giovane ha appreso che la ragazza si era ferita da sola per poi accusare Omer di aggressione.