Nei prossimi appuntamenti della soap turca Tutto per la mia famiglia, Omer Eren (Yiğit Koçak) finirà in ospedale al posto della madre biologica Suzan Ercan (Ahu Yağtu), per averle fatto da scudo con il suo corpo. Dopo essere stata salvata dal figlio ritrovato, quest’ultima tenterà di costruire il loro rapporto.

Nebahat affronta Suzan

Ben presto, Akif approfitterà della festa della mamma che si terrà al liceo, per annunciare che Suzan è la vera madre di Omer. Mentre quest’ultimo, rimarrà sconvolto nello scoprire che Veli e Hatice sono i suoi genitori adottivi, Suzan vorrà farla pagare al suo ex amante Akif.

La donna attuerà la sua vendetta, convincendo Akif a presentarsi in un hotel, per trascorrere dei momenti di intimità con lei.

A quel punto, Suzan farà sapere a Nebahat che Akif ha accettato di incontrarla nella camera di un albergo. Dopo non aver affatto colto il marito Akif in flagrante, Nebahat affronterà la sua rivale Suzan per essersi intromessa ancora una volta nel suo matrimonio.

Omer scopre che suo padre è Ahmet Yilmaz

Appena Suzan le farà vedere i messaggi ricevuti da suo marito, Nebahat tenterà di investirla in preda alla rabbia: a evitare il peggio sarà Omer, finendo per finire sotto la macchina al posto della madre. Dopo il ricovero del figlio in ospedale, Suzan gli dirà che in realtà fu abbandonato da suo nonno Mumtaz appena nato, e non da lei.

Sempre durante il confronto, Suzan rivelerà a Omer che suo padre è Ahmet Yilmaz, che non ha più visto dopo il parto. Inoltre, la donna sarà assalita dai sensi di colpa, per aver impedito a Omer di ricevere la sua eredità, per il bene dell’altra sua figlia Harika, avuta con il defunto Kenan.

Riepilogo: Kadir ha appreso che Omer non è suo fratello

Precedentemente, a scoprire che Omer è il figlio segreto di Suzan è stato Kadir. In particolare, quest’ultimo ha appreso la verità, durante il ricovero in ospedale per essere stato accoltellato dagli uomini di Mehmet. Dopo aver superato un intervento, il ragazzo ha ricevuto la visita di suo zio Orhan, il quale gli ha rivelato che Omer non è suo fratello, per essere stato abbandonato alla nascita da Suzan. Kadir è rimasto sconvolto, e ha scelto di non dire niente a Omer.