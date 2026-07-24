Nei nuovi episodi della soap turca Tutto per la mia famiglia trasmessa su Canale 5 nella fascia pomeridiana, Kadir finirà in carcere ingiustamente, dopo essere caduto nella trappola di Akif. Lo zio Orhan, invece perderà la casa e, non avendo più un posto dove ospitare i nipoti Omer, Asiye ed Emel, sarà costretto ad affidarli a un istituto per orfani, dopo aver fatto il possibile per proteggerli.

Kadir in arresto, Orhan e Sengul sfrattati

Ben presto, Erhan si vendicherà del suo capo Akif, facendo sapere a Doruk che è lui il responsabile della morte di Veli, il defunto padre dei fratelli Eren, deceduto in seguito a una violenta colluttazione.

Appena scoprirà del coinvolgimento del suo assistente, Akif lo ferirà e riuscirà a far ricadere la responsabilità dell'aggressione su Kadir, il quale verrà arrestato per un crimine non commesso.

Poco dopo, Orhan non potrà continuare a prendersi cura dei nipoti, poiché lui e la moglie Sengul verranno sfrattati da Hilmi insieme ai loro figli. A quel punto, marito e moglie si trasferiranno da Sermin con la loro famiglia, ma purtroppo lo spazio a disposizione non potrà ospitare anche i nipoti Omer, Emel e Asiye. A quel punto, Orhan non avrà altra scelta, oltre a quella di affidare i tre nipoti a un orfanotrofio, facendoli sprofondare nello sconforto.

Emel viene messa in salvo da Cemile

Vivere in un ambiente nuovo, sarà molto difficile per la piccola Emel, che tenterà di fuggire dall’istituto da sola, con la convinzione che una coppia voglia adottarla.

Durante la fuga, la bambina rischierà di cadere dal tetto dell’edificio, ma Cemile, un’altra orfana, riuscirà a metterla in salvo evitando una tragedia.

Riepilogo: Omer, Kadir, Asiye e Emel sono rimasti orfani

A seguito della tragica morte dei genitori Veli e Hatice, i quattro fratelli Eren hanno potuto contare sull’aiuto dello zio Orhan, fratello di loro padre. La convivenza è stata complicata sin da subito, poiché loro zia Sengul ha creato spesso tensioni, arrivando persino a cacciare i nipoti. A difendere Omer, Kadir, Asiye e la piccola Emel però, ci ha pensato lo zio Orhan, il quale ha chiesto il divorzio alla moglie Sengul in preda alla furia, dopo l’ennesimo litigio.